Kirchberger Bergrettung will die Jugend fördern

Das Ergebnis der Bergrettungsneuwahlen war eindeutig: Josef Simhofer bleibt Ortsstellenleiter. „Vor allem die Jugend müssen wir für die Bergrettung begeistern“, nannte er als sein nächstes Ziel. Dies könnte durch Schnuppertage passieren. Auch sonst gibt Simhofer jederzeit dazu Auskunft.

Auch sein Stellvertreter Günter Grassmann und Kassier Thomas Dullnigg wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu beim Verein ist Daniel Erbert.

Stolz auf Generalsanierung des Bergrettungshauses

Im Vorjahr gab es 16 Einsätze mit 153 Einsatz-Stunden. So musste eine Langläuferin nach einem Sturz auf der Loipe in Puchenstuben versorgt werden. Eine Bergläuferin verletzte sich am Kaiserkogel und wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Eschenau abtransportiert.

Von der Ortsstelle Kirchberg wird das flächenmäßig größte Einsatzgebiet in Niederösterreich betreut. Es reicht vom Kaiserkogel bis zum Wastl und bis nach Trübenbach in den Ötschergräben. „Durch die Pandemie war das Geschehen in den letzten zwei Jahren sehr eingeschränkt“, berichtet Einsatzleiter Konstantin Sysel.

Stolz ist die Mannschaft auf die Generalsanierung des Bergrettungshauses. Dieses ist nun auf dem neuesten Stand der Energie- und Wärmetechnik. Nach den finanziellen Ausfällen soll es heuer wieder den Bergrettungs-heurigen und eine Haussammlung geben. Übrigens: Die Bergrettung hat derzeit 42 Mitglieder; darunter 19 Aktive und sieben Personen in Ausbildung.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden