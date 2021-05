Der Weinburger Surrealist Heinz Trutschnig sorgt erneut für Aufsehen in der Kunstszene. Er ist für den Itsliquid Contest 2021 nominiert.

Der internationale Contest wird von der Itsliquid Gruppe, eine Kommunikationsplattform für zeitgenössische Kunst, Architektur und Design, zum neunten Mal präsentiert. Den Gewinner des Contests erwartet die Möglichkeit, seine Kunstwerke etwa in Venedig während der Biennale und in London zu zeigen. „Ebenso freue ich mich und fühle mich sehr geehrt, ein Teil des International Associative Encyclopedic Dictionary Associative Archiving Volume of the Contemporary Grand Masters 2021 zu werden“, sagt Trutschnig, der zwei Seiten des Buches befüllen darf. Die Veröffentlichung des Bandes ist für Anfang Herbst geplant.

Schon im September wartet Trutschnig mit einem gemeinsamen Kunstprojekt mit Daniel Knopfhart auf.