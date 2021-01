Christine Nell aus Hofstetten-Grünau hat nicht nur einen Tag nach dem Christkind Geburtstag; sie ist auch ein wahres Christkind für Tiere. Sie hat einem Jungrind das Leben gerettet – und das am Heiligen Abend.

Das Kilber Aiderbichl-Team holte Jungrind „Lieni“ ab. Das Tier hat sich am neuen Lebensplatz gut eingelebt. Nell

„Mein Sohn sah, wie ein Kalb bei einem Schlachthof entkommen war und auf einer Wiese umherlief. Er hat das gleich gefilmt“, erzählt sie. Sie fuhr umgehend zum Fleischereibetrieb. „Männer wollten das Tier gerade zurücktreiben“, schildert sie. Sie forderte diese auf, von ihrem Vorhaben abzulassen, denn: „Immerhin war ja der Heilige Abend, der Tag, wo wir die Geburt von Jesus feiern.“ Auch ihr erwachsener Sohn Wolfgang meint, dass am Tag der Liebe nicht einfach ein Tier fürs Mahl sterben sollte. „Ich habe gesagt, ich kaufe die Kuh“, so Nell. So einfach war das nicht, denn die Kuh gehörte ja einem Landwirt. „Zum Glück kannte ich diesen. Auch er zeigte am Heiligen Abend ein großes Herz und willigte ein“, lobt sie den Bauern.

Christine Nell rettet das Jungrind. E. Schwarzbauer

Sie griff zum Telefon und rief beim Gut Aiderbichl, dem bekannten Tiergnadenhof, in Salzburg an. Und wirklich: Nell fand Gehör. Auch dort wollte man das Jungrind nicht am Heiligen Abend sterben lassen. Das Aiderbichl-Team organisierte umgehend einen Transporter. „Beim Schlachthof-Team gab es kurz Bedenken wegen der Haftung, sollte das Tier einstweilen weglaufen“, sagt sie. Doch dem war nicht so. Nell: „Als ich hinging, wurde die Kuh ganz ruhig.“ Sie verständigte einen Tierarzt, der dafür sorgte, dass das Tier stressfrei verladen werden konnte. Jetzt hat Kuh „Lieni“ einen Lebensplatz in Kilb, der Dependance des Gut Aiderbichls, gefunden. „Das war mein schönstes Geschenk“, sagt Nell. Gut Aiderbichl hat den Kaufpreis für die Kuh – 2.000 Euro – übernommen. Dafür dankt sie sehr. Nell merkt noch an, dass das Gut Aiderbichl ein wichtiger Arbeitgeber in der Region sei.