Unter dem Motto „WIR gewinnt“ stand der diesjährige Tag der Landjugend, bei dem die besten Arbeiten aus dem Projektmarathon vor den Vorhang geholt wurden. Gleich zwei Mal Gold und einmal Silber gab es für die Landjugendgruppen aus dem Pielachtal.

Die Landjugend Weinburg bekam Gold für „Melissa‘s Kräuterhäuschen“. Im Kräutergarten der Gemeinde Weinburg können sich die Kinder bei diesem Feenhäuschen die Zeit vertreiben. Sogar eine kleine Kletterwand erwartet die Kinder dort. Auch für ihre Mosteck‘n heimsten sie vor zwei Jahren Gold ein.

Ebenfalls mit Gold ausgezeichnet wurde die Landjugend Kirchberg . Sie baute eine „Wichtelwerkstadt“ auf dem Areal des Kindergartens. Das Kinderspielhaus wurde in Holzbauweise hergestellt. Bürgermeister Anton Gonaus ließ es sich nicht nehmen, seiner Landjugendgruppe direkt bei der Preisverleihung zu gratulieren.

Für das Projekt der Landjugend Frankenfels-Schwarzenbach gab es Silber. Bei der Schulsportanlage entstand ein Treffpunkt für alle Generationen unter dem Motto „Fia Jung und Oid, fia olle hoid, a Hittn direkt neman Woid.“

Auf dem Programm stand auch ein Rückblick über das Jahr. Höhepunkte waren die Exkursion zum Projekt „Unsere Schule für Tansania“ und die Übergabe einer Spende in Höhe von 42.350 Euro an das Ö3 Weihnachtswunder in St. Pölten. Außerdem wurde eine neue Landesleitung gewählt. Kerstin Lechner aus Furth an der Triesting und Norbert Allram aus St. Marein stehen der Landjugend Niederösterreich vor. Unterstützt werden sie von Landesbeiräten. Für das Mostviertel wurde Sandra Bieder aus Rabenstein in der Wahl für ein weiteres Jahr bestätigt.