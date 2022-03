Landwirte hoffen auf ausreichend Regen

Werbung

120 Feuerwehrmitglieder kämpften vor einigen Tagen gegen einen Waldbrand in Frankenfels (NÖN/11). Beim Verbrennen von Käferholz hatten sich die Flammen aufgrund der Trockenheit rasch ausgebreitet. Seit 15. März gilt die Waldbrandverordnung der Bezirkshauptmannschaft. „Die Waldböden sind bis tief ins Erdreich völlig ausgetrocknet. Eine weggeworfene Zigarette kann rasch ein Feuerinferno auslösen“, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder .

2021 gab es laut Schröder 65 Waldbrände im Bezirk, 2022 waren es schon 17. Tendenz steigend. Vor zwei Jahren wurde in Niederösterreich mit dem Aufbau eines „Waldbrand-Sonderdienstes“ begonnen. 600 Frauen und Männer sollen die Spezialausbildung erhalten. Für einen Waldbrand-Einsatz benötigen die Löschtrupps auch eine spezielle, leichtere, brandhemmende Ausrüstung. Die Feuerwehren Weinburg und Untergrafendorf bekommen Rollcontainer mit spezieller Waldbrandausrüstung.

„Die Waldböden sind bis tief ins Erdreich völlig ausgetrocknet. Eine weggeworfene Zigarette kann rasch ein Feuerinferno auslösen“

Dass man für das Thema sensibilisieren, muss, betont auch Bezirkshauptmann Josef Kronister . „Das Wichtigste ist, dass man vorsichtig ist, keine Zigaretten wegschmeißt und schon gar nicht ein Feuer anzündet“, betont er. Bei Verstößen gegen die Verordnung drohen Verwaltungsstrafen bis zu 7.270 Euro. „Wenn es zu einem Brand kommt, kann es auch ein Gerichtsdelikt werden“, so der Bezirkshauptmann.

Im Pielachtal mussten schon einige Feuerwehren, wie Walter Bugl, Kommandant-Stellvertreter des Feuerwehrabschnitts Kirchberg berichtet, „Wassertransporte für Landwirte fahren“. Die Tal-Gemeinden sind gewappnet. „Die Wasserversorgung ist gesichert. Die Wasserspeicher rechtsseitig der Pielach sind derzeit gut gefüllt“, versichert Hofstettens Bürgermeister Arthur Rasch. Stetig im Auge behalten wird der Wasserstand der Speicher. „Im äußersten Notfall verfügen wir über eine Notwasserversorgung über den Wiener Hochquellwasser-Anschluss“, will Rasch die Mitbürger beruhigen.

„Im äußersten Notfall verfügen wir über eine Notwasserversorgung über den Wiener Hochquellwasser-Anschluss“

Doch die Flora kämpft mit der Trockenheit der vergangenen Wochen. „Die Pflanzen im Garten spüren wenigen Niederschlag sehr stark. Schon letzte Woche hat das Lungenkraut ein paar Liter Wasser benötigt“, erzählt Leiterin Lotte Riesenhuber vom TEH-Kräutergarten in Weinburg. Durch die Abholzung des anliegenden Auwaldes gibt es keinen Schatten mehr für die Kräuter. „Damit die pralle Sonne den Kräutern im Sommer nicht so zusetzt, wollen wir jetzt Obstbäume setzten“, kündigt die Kräuterexpertin an.

Für seine Freilandproduktion hat Gemüseproduzent Andreas Lechner, hier mit Sohn Elias, aus Gasten eine eigene Bewässerungsanlage und bezieht sein Wasser aus dem Brunnen. Foto: Bio Lechner

Vor allem die Landwirte kämpfen mit der Trockenheit. Sie hoffen auf baldige Regenfälle. Gemüseproduzent Andreas Lechner vom Hof „Bio Lechner “ in Gasten sieht die Lage noch entspannt. „Noch mache ich mir keine allzu großen Sorgen. Wir haben einerseits schwere Böden, die die Nässe gut speichern, andererseits haben wir eine eigene Bewässerung und beziehen unser Pflanzenwasser vom Brunnen und Teich“, stellt er fest. Der Gemüsebauer erinnert sich, dass es solche trockenen Phasen immer wieder gegeben hat. Mit seiner Gemüseproduktion im Freiland beginnt er bald. „Irgendwann wird der Regen schon kommen“, meint Lechner.

„Noch mache ich mir keine allzu großen Sorgen"

Was die diesjährige Dirndlblüte im Pielachtal betrifft, war es von den Sonnenstunden und der Temperatur her bis jetzt ideal. „Es gab keinen richtigen Frost und keinen Sturm. Wegen der Trockenphase haben die Dirndlsträucher etwas weniger Fruchtansatz. Das kann der Strauch aber durch eine größere Reife und wertvollere Inhaltsstoffe wieder wettmachen. Die nächsten Wochen werden entscheiden, wie die Dirndlernte ausfallen wird und da spielt die Feuchtigkeit schon eine große Rolle“, erklärt Melanie Fuxsteiner , die mit ihrem Gatten Josef die „ Dirndlmanufaktur“ in Tradigist betreibt.

Katharina Daxböck, Obfrau der Dirndl-, Edelbrand- und Dörrobstgemeinschaft weiß, dass große Trockenheit nie gut ist. „So richtig kann man die Auswirkungen aber noch nicht beurteilen. Der Monat April ist für die Ernte ausschlaggebend. Denn, wenn der Fruchtansatz hervor kommt, sollten die Sträucher und Bäume ihre ganze Kraft entwickeln können.“ Lang ausbleibender Regen hat auch massive Auswirkungen auf die Forstwirtschaft. Auch Ludovico Tacoli von der Forstverwaltung Fridau bereitet die schwelende Waldbrandgefahr große Sorgen. „Eine weggeworfene Zigarette kann schon einen Brand auslösen. Dies muss allerdings nicht gleich geschehen, denn durch die Glut kann es erst Tage später zu brennen beginnen“, warnt Tacoli. Der Forstwirt appelliert an die Bevölkerung, aufzupassen und den Hausverstand walten zu lassen. „Ein einfacher feuchter Regen könnte die Gefahr eindämmen“, hofft Ludovico Tacoli auf baldige Besserung.

„Ein einfacher feuchter Regen könnte die Gefahr eindämmen“

Laut prognostiziertem Wetterbericht werden ab Mitte dieser Woche aber Niederschläge in der Region erwartet. Diese Regenschauer könnten einen gröberen Schaden für die Land- und Forstwirtschaft zum jetzigen Stand noch abwenden.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.