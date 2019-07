Es war ein erfolgreicher Schulabschluss an der Polytechnischen Schule in Kirchberg. Für alle 29 Schüler konnte bis zum Schulschluss bei Unternehmen und Firmen in der Region eine Lehrstelle gefunden werden.

Das ganze Jahr über hatten die Schüler in der Schule schon praktischen Werkunterricht in den Bereichen Metall, Holz, Elektro und Büro. Dazu kamen Beratungstage beim AMS und das Schnuppern bei den Firmen. Damit konnten die Schüler sehr praxisbezogen herausfinden, welches Berufsbild am besten zu ihnen passt.

Lehrkraft Günter Steindl berichtet: „Eine große Anzahl der Lehrstellen wird im Rahmen der berufspraktischen Tage, die neben dem praxisorientierten Unterricht eine wichtige Rolle spielen, vergeben. Die Schulabgänger aus dem Pielachtal sind bei den regionalen Wirtschaftsbetrieben sehr gefragt.“

Alle 29 Schüler konnten bei Unternehmen unterkommen

Wichtig ist auch, dass viele Firmen bereits während des Schuljahres mit der Schule Kontakt aufnehmen. Sie informieren die Schüler über interessante Ausbildungsplätze mit guten Aufstiegsmöglichkeiten, wozu auch die Lehre mit Matura zählt. Besonders bei den Industriebetrieben im Tal, in den Nachbartälern und im Großraum St. Pölten ist die Nachfrage an technisch interessierten Burschen und Mädchen sehr groß. Sie sind die Fachkräfte der Zukunft. Ob Handwerk, Handel, Banken oder Öffentlicher Dienst, viele Firmen bilden ihre Mitarbeiter unmittelbar nach der Pflichtschule mittels einer Lehre im Betrieb selbst aus.

Direktor Alfred Bruckner bringt es auf den Punkt: „Die guten Berufsaussichten in der regionalen Wirtschaft haben zusätzlich den Vorteil, dass damit die Jugendlichen der Region erhalten bleiben, was für die Bevölkerungs- und Familienstrukturen in unserem Tal von enormer Bedeutung ist“.