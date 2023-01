Lkw-Fahrer in Nöten

Die winterliche Fahrbahn wurde am Freitag zwei Lastwagenfahrern zum Verhängnis. Am Vormittag kam der Lenker eines Schwertransporters beim Zurückschieben von einem Forstweg in Christental ab und blieb im matschigen Bankett hängen. Die Feuerwehr Tradigist eilte ihm zur Hilfe. Zuerst zog sie das Fahrzeug wieder auf den Güterweg. Da der Lkw keine Schneeketten angelegt hatte, schoben sie ihn vorsichtig wieder retour bis zur L 5217.

Kurz vor Mittag geriet dann ein Lkw-Fahrer bei der Abfahrt vom Frankenfelsberg ins Rutschen und blieb am Straßenrand stecken. Da sich der Mann nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien konnte, alarmierte dieser die Feuerwehr. Die Frankenfelser Floriani halfen ihm beim Kettenanlegen. Anschließend sicherten sie das Gefährt und geleiteten es ins Tal.

Bereits am Mittwoch musste die Feuerwehr Frankenfels einen Lkw bergen. Auf einem Güterweg in der Übergangsrotte rutschte der Lenker auf der Schneefahrbahn Richtung Straßenböschung ab. Um ein weiteres Abrutschen zu verhindern, alarmierte auch er die Feuerwehr. Diese half auch ihm beim Schneekettenanlegen, sodass dieser seine Fahrt fortsetzen und seine Ladung sicher abliefern konnte.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.