Als sie ihr Gewehr das erste Mal auf einen Rehbock richtete, zitterte Evelyn Gruber. Sie begann zu schwitzen, ihre Beine waren wackelig. „Ich fühlte mich wie gelähmt und habe gehofft, dass das Tier doch noch davonläuft. Der Moment war ganz schlimm für mich“, erinnert sich die Schwarzenbacherin. Im Endeffekt ist aber alles gut gegangen. „Ich habe waidmännisch gehandelt. Das Tier war zum Glück sofort tot und musste nicht leiden“, erzählt Gruber.

Mittlerweile sind seit diesem Moment einige Monate vergangen. Die Schwarzenbacherin geht seit ihrem ersten Schuss regelmäßig auf die Pirsch, füttert das Wild im Wald, beobachte es vom Hochstand aus und stellte aus den von ihr erlegten Tieren auch schon selbst Rohschinken und selbstkreierte Wild-Käse-Griller her.

Evelyn Gruber ist damit eine von insgesamt rund 250 Jägerinnen im Bezirk St. Pölten, in dem heuer rund 2.600 Jagdkarten ausgestellt wurden. Im Oberen Pielachtal, also dem Gebiet, in dem auch Gruber jagen geht, behaupten sich elf Frauen in dem immer noch Männer-dominierten Hobby.

"Ich hatte keine Ahnung von Waffenkunde.“ Evelyn Gruber

„Gerade in den letzten fünf bis sechs Jahren ist der Frauenanteil in der Jagd gestiegen, das ist für mich eine erfreuliche Entwicklung“, stellt Bezirksjägermeister Johannes Schiesser fest. In den Vorbereitungskursen für die Jagdprüfung liege der Frauen-Anteil mittlerweile ebenfalls bei zehn bis 15 Prozent. „Das Besondere daran ist, dass Frauen, wenn sie sich anmelden, den Kurs auch immer durchziehen. Männer verlieren öfter das Interesse“, schmunzelt Schiesser.

„Wollte mehr über die Natur erfahren“

Dass es keine andere Möglichkeit gibt, als durchzuhalten, war auch Evelyn Gruber klar – obwohl sie der Kurs oft an ihre Grenzen brachte. „Ich glaube, die wenigsten haben mir zugetraut, dass ich die Prüfung schaffe. Ich hatte keine Ahnung von Waffenkunde und Rotwild konnte ich nicht von Damwild unterscheiden“, lacht die Schwarzenbacherin, die sich anmeldete, um mehr über die Natur, heimische Pflanzen und Tierarten zu erfahren. Und damit soll die 30-Jährige gar nicht alleine sein, wie Herbert Gansch bestätigt. „Ich kenne einige Frauen, die die Jagdprüfung aus Interesse machen, die Jagd dann aber nicht ausüben“, berichtet der Hegeringleiter des Oberen Pielachtals. „Meistens ergibt sich das aus der Familie heraus. Auch Väter oder Ehemänner sind dann oft Jäger“, schildert Schiesser. seine Erfahrung.

Ihr Hobby nun doch nicht auszuüben, kommt für Evelyn Gruber aber nicht in Frage. Allein ums Schießen geht es der 30-Jährigen dabei aber nicht. Wichtiger als das Erlegen der Tiere sei die Zeit in der Natur – und eine Imagepolitur für ihr neues Hobby. „Jeder schimpft über die Jäger. Ich will sie von einer anderen Seite präsentieren und zeigen, dass Jäger eine wichtige und notwendige Aufgabe erfüllen.“ Das zeigt Gruber allen Interessierten auch auf ihrem Instagram-Blog „huntingeve“, den sie gemeinsam mit ihrer Freundin Corinna Schmuck betreibt.

„Man merkt, dass wir mehr werden“

Aufzeigen, dass es bei der Jagd nicht um sinnloses Töten von Lebewesen geht, will auch Nina Gansch, die bereits mit 17 Jahren die Jagdprüfung absolvierte. „Ich will der Natur nahe sein, das kann ich als Jägerin“, schildert die 23-Jährige ihre Beweggründe. Als Frau fühlt sie sich in ihrem Hobby bestens aufgehoben. Deutlich in der Unterzahl sind die Damen aber immer noch, stellt die Kirchbergerin fest. „Man merkt zumindest, dass wir mehr werden“, freut sie sich. Aber eben nur langsam. „Ein Grund dafür könnte sein, dass Männer besser damit klarkommen, ein Tier zu töten“, vermutet die Verwaltungsassistentin. Außerdem sei die körperliche Anstrengung der Jagd nicht zu unterschätzen. „Eine Frau kann eben nur schwer einen 50 Kilo schweren Futtersack tragen oder alleine einen Hochstand bauen“, meint Nina Gansch.

Bereits mit 17 Jahren absolvierte die Kirchbergerin Nina Gansch die Jagdprüfung. Seither geht die mittlerweile 23-Jährige regelmäßig auf die Pirsch. | privat

Dass auch andere Frauen ihr neues Hobby ausprobieren sollten, ist Gruber überzeut: „Es macht viel mehr Spaß, als ich jemals gedacht hätte.“ Auch sie sehe in der Jagd nicht unbedingt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. „Das einzige ist vielleicht, dass Männer beim Schießen nicht so zimperlich sind“, lacht die 30-Jährige.

Und auch Herbert Gansch bestätigt: Dass Frauen in der Jagd nichts verloren haben, denkt niemand mehr. „Wir nehmen sie mit offenen Armen auf“, sagt der Hegeringleiter. Dass sie mit den Herren locker Schritt halten können, haben die Pielachtalerinnen längst bewiesen: „Ich habe unter 80 Teilnehmern das Hegeringschießen gewonnen“, jubelt Nina Gansch.