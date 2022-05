Leader-Region Mostviertel-Mitte definierte neue Ziele

Werbung

Die regionale Entwicklungsstrategie der kommenden Jahre: Das war Thema der 15. Mitgliederversammlung der Leader-Region Mostviertel-Mitte im Stadtsaal Mank. Auf dieser Basis bewirbt sich der Leader-Verein aus 39 Gemeinden um EU-Fördermittel für den Zeitraum 2023 bis 2027.

Auf Basis eines regionalen Beteiligungsprozesses wurden in den vier Themenfeldern Wirtschaft, Naturraum, Gemeinwohl und Klimawandel 20 regionale Grundstrategien formuliert, zu denen in den Jahren 2023 bis 2027 Projekte eingereicht werden können.

„Europa kommt bei den Menschen vor Ort an“

Die Delegierten aus den 39 Mitgliedsgemeinden beschlossen die Ziele einstimmig. „Wir wollen weiterhin Anlaufstelle für Menschen mit innovativen Projektideen zum Wohl der Bevölkerung in unserer Region sein“, betont der Vorsitzende, Obmann-Stellvertreter Martin Leonhardsberger.

Martin Selmayr, Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, wies in seinem Vortrag auf die Bedeutung des von der Europäischen Union entwickelten Leader-Ansatzes hin: „Durch das Leader-Programm kommt Europa bei den Menschen vor Ort an.“ Projekte wie „Die Filmchronisten“, neu eröffnete Regionalläden oder am lokalen Bedarf orientierte Ausbildungen wie der Heimhilfe-Lehrgang in Lilienfeld seien beste Beispiele dafür.

Er gab auch Einblick in den Arbeitsalltag der Europäischen Union. Wenn Entscheidungen manchmal länger auf sich warten lassen, dann – so Selmayr – liegt das daran, dass jede Meinung der 27. Mitgliedsstaaten gleichberechtigt gehört wird: „Gemeinsam werden Wege erarbeitet und Kompromisse entwickelt. Diese verhindern, dass ein Land unter die Räder kommt. So hat man schon einige von außen gekommene Krisen bewältigt.“

„Gemeinsam sind wir stark“ ist auch das Motto der Leader-Region Mostviertel-Mitte, die heuer bereits ihr 15-jähriges Jubiläum feiert.

