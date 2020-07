Leider müssen wir feststellen, dass Disziplin und Verantwortungsbewusstsein einiger Fahrgäste zu wünschen übrig lässt. Im Sinne der Sicherheit von Fahrgäste und Mitarbeiter müssen wir Maßnahmen treffen“, sagt Maria Magdalena Abl von der Mariazellerbahn.

Seit 18. Juli gilt wieder in der "Himmelstreppe" strenge Maskenpflicht. Die Fahrgastbetreuer und Schaffner sind angehalten, auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hinzuweisen. Ausnahme bilden der Speisewagen und der Panoramawagen, erste Klasse. In beiden darf man den Nasen-Mund-Schutz am Sitzplatz abnehmen.