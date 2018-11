Der Besuch des Friedhofes zu Allerheiligen und Allerseelen gehört für viele Menschen nach wie vor einfach dazu. Stark verändert haben sich jedoch die Wünsche vieler Menschen in Bezug auf ihre letzte Ruhestätte.

„Grundsätzlich gibt es nur zwei Bestattungsarten, die Erdbestattung und die Feuerbestattung. Bei der Feuerbestattung gibt es aber mehr Varianten, so kann man etwa die Urne zuhause beisetzen anstatt auf dem Friedhof, oder einen Teil der Asche zu einem Diamanten pressen lassen“, informiert Bestatter Michael Strasser aus Rabenstein. Er führt im Jahr durchschnittlich 90 bis 100 Bestattungen durch und beobachtet dabei einen deutlichen Trend zu Feuerbestattungen und pflegearme Grabanlagen. „In unserer schnelllebigen Zeit haben viele nicht mehr die Zeit für die Grabbetreuung“, meint er.

„Von der See- und Fluss- über die Weltraum- bis hin zur Diamantbestattung muss man heute alles anbieten.“

Wolfgang Edelböck, Bestatter

Steinmetzmeister Raffael Garas aus Hofstetten-Grünau stimmt dem zu: „Bei Grabanlagen merken wir stark, dass die Leute alles pflegeleicht haben wollen. Wir verkaufen sehr viele neue Grabanlagen mit Abdeckplatten. Die Leute wollen weniger pflanzen. Oft genügen eine Vase und eine Schüssel.“ Mit dem Trend zur Urnenbestattung hat er kein Problem: „Wir bieten auch Urnengräber und Urnenplatten an.“

Der Ober-Grafendorfer Bestattungsunternehmer Wolfgang Edelböck bestätigt: „Zwar sind Erdbestattungen immer noch das Häufigste, die Feuerbestattungen werden aber immer mehr“, bestätigt er. Ebenso mehr werden individuelle Wünsche und Vorstellungen in Hinblick auf die Bestattung, von den Sterbebildern über die Blumen bis hin zu den Musikwünschen. „Die Menschen kommen mit einem Foto und meinen ‚so will ich das auch‘“, meint Edelböck.

„Man muss immer wieder etwas Neues bieten, hier hat sich viel geändert“, ist er überzeugt. „Von der See- und Fluss- über die Weltraum- bis hin zur Diamantbestattung muss man heute alles anbieten“, so Edelböck. Die Tendenz zur Individualität stellt auch der Steinmetzmeister fest: „Die Menschen achten schon darauf, was sie kaufen und was zum Verstorbenen passt.“ Die Form des Grabsteins, modern oder klassisch, eckig oder rund, sowie die Schriftart werden daran angepasst. „Die Menschen sehen genau hin“, so Garas.

Preis rückt in den Hintergrund

Was die Materialien betrifft, so wechseln sich die Trends in schneller Folge ab, berichtet Steinmetzmeister Gernot Hillebrand aus St. Margarethen. „So ein Grab ist immer etwas Individuelles. Es kann den Beruf oder das Hobby des Verstorbenen spiegeln“, fügt er hinzu.

Zwar ist die Aschenverstreuung in Österreich nicht erlaubt, dennoch bemerken beide Pielachtaler Bestatter, dass sich viele Menschen heute eine naturnahe Bestattung wünschen. „In sogenannten Naturfriedhöfen, wie etwa im Dunkelsteinerwald, kann man sich in seiner Urne beisetzen lassen“, erklärt Strasser. Auch Bio-Urnen, die sich im Laufe der Zeit zersetzen, gewinnen an Beliebtheit.

Die Urne mit nach Hause nehmen wollen dagegen die wenigsten, meint Edelböck. „So eine Urne ist ein schönes Schmuckstück, wenn man sie daheim aufbewahrt“, ist er überzeugt. „Die Urne kann im Herrgottswinkel aufgestellt oder am Grundstück beigesetzt werden, wenn es der Wunsch des Verstorbenen ist, aber wir forcieren das nicht“, erklärt Strasser.

Was die Kosten für ein Begräbnis angeht, so versuchen die Menschen laut Michael Strasser eher etwas weniger Geld auszugeben und setzen beispielsweise auf günstigere Särge. „Der Fokus liegt aber immer noch auf einem schönen Abschied, da rückt der Preis in den Hintergrund“, so der Rabensteiner Bestattungsunternehmer. „Gerade in unseren ländlichen Gebieten ist ‚a schene Leich‘ immer noch wichtig“, kann auch der Ober-Grafendorfer Wolfgang Edelböck

bestätigen.