Von der Dampflok Mh.6 in Ober-Grafendorf zum Floßfahren nach Hofstetten-Grünau bis zum Bergbauernmuseum in Frankenfels fing Filmemacherin Marietheres van Veen Eindrücke in den Pielachtal-Gemeinden ein. Für die Regionalplanungsgemeinschaft erstellte sie zu Werbezwecken sechs Kurzclips zu 10 Sekunden. Unter den Themen „Landschaft“, „Pilgern“, „Aktiv“, „Gastro/Kulinarik“, „Dirndl“ und „Familie“ sollen sie die Highlights und die Vielfältigkeit des Dirndltals zeigen.

| NOEN

Dafür zog das Filmteam mit regionalen Ansprechpartnern zwei Tage lang durch jeden Ort im Pielachtal: „Wir haben von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang gefilmt und das Licht voll ausgenutzt“, erzählt van Veen. Nicht nur das Spätsommerwetter und die Begegnung mit vielen Menschen, sondern auch die hervorragende Organisation hätten die Filmaufnahmen zu einem echten Vergnügen gemacht.

Die Präsentation solle noch heuer, aber nicht vor November erfolgen, verspricht der Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft, Kurt Wittmann.