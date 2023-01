Rekordjahr für Mariazellerbahn

Das „Rückgrat des öffentlichen Verkehres“ im Pielachtal, die Mariazellerbahn, hat im letzen Jahr 618.700 Personen befördert. Das entspricht einem Plus von 47,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Rekord für die Schmalspurbahn, denn abgesehen vom Jahr der Landesausstellung 2015 hat die Mariazellerbahn das beste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren.

„Die fahrgaststärksten Monaten waren der September mit 69.400 und der Oktober mit 68.200 Fahrgästen“, informiert Niederösterreich Bahnen-Pressesprecherin Katharina Heider-Fischer.

Die Bahnen auf Schiene bringen

Damit die Mariazellerbahn noch besser genutzt werden kann, werden heuer einige Baumaßnahmen gesetzt. Die über 115 Jahre alte eingleisige Strecke wird im Frühjahr auf den ab Dezember 2024 geplanten Halbstundentakt vorbereitet. Auf der Strecke werden Betriebsausweichen geschaffen, auf fünf Kilometern neue Gleise verlegt und zwei Brücken saniert.

Auch auf der Gemeindealpe Mitterbach stehen Sanierungen an. Mit Oktober startet die Erneuerung der Seilbahnsteuerung und der Stationsverkabelung des Liftes auf den 1.626 Meter hohen Gipfel. Dadurch sollen die Möglichkeiten zum ganzjährigen Tourismus ausgebaut werden.

„Auch bisher wird auf der Gemeindealpe ein Ganzjahresbetrieb geboten, allerdings wird dieser – angesichts der klimatischen Veränderungen – in den nächsten Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen“, so Heider-Fischer.

