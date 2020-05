Gemeinsam Musizieren macht Spaß. Doch die Coronakrise hat den herkömmlichen Stundenplan des Sommersemesters der Musikschulen Pielachtal und Ober-Grafendorf außer Kraft gesetzt. Dennoch setzen beide Institutionen alles daran, weiter hochwertigen Unterricht zu ermöglichen.

„Wir führen Unterricht in digitaler Form, wo es möglich ist, weiter. Wir haben für unsere Schüler Notenübungen und Notenrätsel zum Gratis-Download auf unserer Homepage veröffentlicht“, berichtet Friedrich Anzenberger, Leiter der Musikschule Pielachtal. Abgesagt werden mussten jedoch alle Konzerte und Vortragsabende. Unterricht in digitaler Form funktioniert gut im Einzelunterricht, auch bei den Tanzstunden, wo die Schüler Videos bekommen und der Unterricht wie bei einer Videokonferenz abgehalten wird. Was er bedauert ist, dass musikalische Früherziehung und Ensemble-Spielen nicht klappt, „weil gemeinsames Musizieren über Videotelefonie wegen der Zeitverzögerung bei der Übertragung nicht möglich ist“. Digitalunterricht kann daher nie den normalen Unterricht ersetzen, ist er überzeugt. Eine Wiedereröffnung der Schule stellt die Pädagogen vor Herausforderungen. „Es wird sicher nicht leicht werden, da Unterricht mit Mundschutz vielfach nicht möglich ist wie bei den Bläsern oder Sängern.“

Der Lehrer am Laptop als neuer Hit für Kids

Ebenso auf Digitalunterricht setzt derzeit die Musikschule Ober-Grafendorf mit Leiterin Anna Thallauer. „Den Schülern macht es wirklich Spaß, dass die Musikschule zu ihnen nach Hause kommt. Es ist einfach etwas anderes, seinen Lehrer über den Laptop zu Hause zu empfangen. Viele Eltern sind froh, dass es weitergeht“, stellt sie fest. „Musiktheorie-Unterricht wird über Versenden von Arbeitsblättern aufrecht erhalten. Die Schüler der musikalischen Früherziehung und des Musikgartens werden mit Sing- und Spielvideos versorgt, die zum Musizieren anregen sollen“, erzählt sie. Dass musikalische Veranstaltungen, die Werbung für neue Schüler seien, abgesagt werden mussten, bedauert sie. Interessierte mögen sich daher, sagt sie, „einstweilen auf der Schulwebseite über die Angebote informieren“.