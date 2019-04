Dank der Dirndlblüte ist die Marke „Pielachtal – das Dirndltal“ wieder in aller Munde. Auch der bekannte Schriftsteller Alfred Komarek besuchte mit einem ORF-Team die Region. Gedreht wurde in Tradigist an den Hängen des „1000-Dirndlberges“ für die Sendung NÖ Heute. Bestens betreut wurde das Team von Tourismusobmann Gerhard Hackner und Grundbesitzer Vizebürgermeister Hubert Gansch. Er chauffierte das Team sogar auf den Berg hinauf, um eindrucksvolle Aufnahmen zu ermöglichen. Ob des kalten Wetters versorgte Gerti Stöckl die Crew mit heißem Tee. Die Vielfalt der Dirndlprodukte wurde dann in der Dirndlmanufaktur von Josef und Melanie Fuxsteiner gefilmt.

Der Fernsehbeitrag brachte eindrucksvolle Aufnahmen zu den Dirndlblütenwanderungen. Viele Gäste kamen am vorigen Wochenende zum Start in das Wildkräuterhotel Steinschalerhof, um an den Wanderungen mit den Naturvermittlern Gottfried Auer und Peter Neuhauser teilzunehmen.

Für die Gäste gibt es zusätzlich die Möglichkeit, die Dirndlblüte im Tal zu genießen. Und zwar bei einem Spaziergang durch die Dirndl-Allee in Ober-Grafendorf, auf der Dirndlrunde mit Skywalk und Dirndlzeile in Kirchberg, bei der Dirndlmeile in Frankenfels, am Dirndlbahnhof Steinschal-Tradigist und in der Kulturlandschaft des Dirndltales.