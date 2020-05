Sehr erfreut sind Wanderer, Spaziergänger und Mountainbiker über die neuen und originellen Ruhebänke und Tisch-Bankkombinationen entlang des Güterweges Dörfl auf der Eben, die in den letzten Wochen von Friedrich Kollermann aufgestellt wurden.

Viele Leute nützen den Güterweg zum Spazierengehen. Dort führen auch Wanderwege zum Soistal und eine Bikerroute in Richtung Tradigist vorbei. Die neuen Bankerl und Tischkombinationen bieten sich ideal zum Ausruhen und Rasten an und es gibt wunderschöne Blicke nach Kirchberg und in das Dirndltal. Mit Holz hat Friedrich Kollermann schon immer gern gearbeitet. Seit er und Gattin Hermine den Bauernhof „Auf der Eben“ in der Tradigistgegend mit Milchwirtschaft und Jungvieh-Aufzucht an Sohn Alexander und Schwiegertochter Sandra übergeben haben, hat er jede Menge Zeit für sein Hobby. „Nachdem es derzeit viel Schad- und Käferholz gibt, habe ich gleich mit der Herstellung der originellen Bänke und Tische begonnen.“ Die Eben liegt dem Fritz am Herzen, schließlich war er dreißig Jahre lang Obmann der Güterweggemeinschaft Dörfl auf der Eben. Und die Milchbauern des Pielachtales vertrat er früher im Vorstand der Molkerei Ober-Grafendorf und danach im Aufsichtsrat bei der NÖM.

Mit Gattin Hermine, die früher neben der Landwirtschaft auch Zimmer im Rahmen von „Urlaub am Bauernhof“ vermietete, geht er jetzt viel wandern.