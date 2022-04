Neuer Zweck für alten Waggon

Werbung

Jugendräume in den Gemeinden: Das stand ganz oben auf der Wunschliste der Jugendbefragung im Herbst 2020, die das „Streetwork Pielachtal“ durchführte. Ein solcher Treffpunkt wurde am Bahnhof Klangen in einem alten Waggon der Mariazellerbahn umgesetzt. Jetzt ist er fertig und kann diesen Mittwoch von 10 bis 19 Uhr bei einem „Tag der offenen Waggon-Türe“ besichtigt werden.

Erfreulich: Der Jugendraum-Waggon kann klimafreundlich mit der „Himmelstreppe“ erreicht werden. „Laut Studien sind Jugendliche bis zum Führerscheinalter klimafreundlich unterwegs. Die Frage der Mobilität ist besonders in ländlich geprägten Regionen unter jungen Menschen präsent. Viele nutzen die Himmelstreppe täglich. Wir freuen uns daher sehr, dass wir den Waggon von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen haben“, sagt Barbara Rieder, Leiterin von „Streetwork Pielachtal“. Voraussichtlich immer montags oder mittwochs werden die Streetworker vor Ort sein; dann kann der Waggon genutzt werden. „Hier werden wir bei Bedarf für Beratungen zur Verfügung stehen“, sagt Rieder. Künftig soll der Waggon halbautonom von den Jugendlichen genutzt werden können.

Ideen der Jugendlichen flossen bei Gestaltung ein

Im Herbst 2020 wurde ein Entwurf zur Gestaltung des Waggons sowie ein Teil der Materialkosten bei der „Klimaaktiv Sonderfinanzierung“ eingereicht. In einem Online-Aufruf sowie im persönlichen Gespräch mit Jugendlichen wurden Ideen für die Außengestaltung mit Graffiti gesammelt. Künstler Jürgen Grazzi und Christian Lampel vom Eisenbahnclub MH6 unterstützten die Streetworker. In einem Workshop wurden die Motive der Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter Anleitung des Graffiti-Künstlers Pascal Gruber alias „RoxS“ am Waggon umgesetzt. Im Herbst/Winter erfolgte der Innenausbau. In Zusammenarbeit mit Gottfried Kern haben maßgeschneiderte Möbel den Waggon in einen gemütlichen Jugendraum verwandelt. Ein Platz vor dem Waggon mit Sitzgelegenheiten soll zum Verweilen einladen. Eine Treppe in den Waggon wurde errichtet, ebenso eine ökologische WC-Anlage am Bahnhof. „Ich freue mich, dass dieses Projekt bei uns umgesetzt wurde. Es braucht solche Teffpunkte, denn die Jugend ist unsere Zukunft“, begrüßt Bürgermeister Peter Kalteis das neue Angebot.

Wer am Mittwoch keine Zeit hat, den Waggon zu besichtigen, für den besteht am 20. Mai bei der „Langen Nacht der Forschung“ erneut Gelegenheit dazu.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.