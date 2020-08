Sie waren auf Einbruchstour, doch die Exekutive setzte ihrem Treiben ein Ende: Eine 17-jährige Ober-Grafendorferin und ihre drei Kumpanen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren aus dem Raum Neulengbach sind ausgeforscht.

Gila Wohlmann Kleiner Hinweis, große Wirkung

Zu verdanken ist dies einem aufmerksamen Autofahrer. Dieser entdeckte in der Nacht auf Mittwoch zufällig, als er gerade bei einem Lokal in Markersdorf bei Neulengbach vorbeifuhr, dass eingebrochen worden war. Geistesgegenwärtig merkte er sich auch das Kennzeichen des dort abgestellten Wagens und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Eine bezirksweite Fahndung wurde eingeleitet. Mit Erfolg: Unweit des Wohnortes der 17-Jährigen konnte das Fluchtfahrzeug angehalten werden. Am Steuer saß ein junger Bursch, begleitet von der jungen Ober-Grafendorferin. „Sie wirkten sehr überrascht. Der Lenker verneinte einen Zusammenhang mit der Tat“, schildert Walter Horinek von der Ober-Grafendorfer Dienststelle. Überrascht werden konnten die beiden von einem Streifenwagen und einem Zivilfahrzeug. Die anderen Mittäter wurden im Bereich Neulengbach ausgeforscht. Doch der Einbruch des Quartetts ist sichtlich nicht die einzige Tat. Die junge Bande soll kurz zuvor auch einen Automaten beim Bahnhof Böheimkirchen aufgebrochen haben. Auch ein Kanaldeckel wurde dabei beschädigt. Als Tatwerkzeug sollen sie einen Hammer mit einem abgebrochenen Stiel verwendet haben. Damit brachen sie das Vorhängeschloss auf. An diesem Tatort konnten auch Spuren gesichert werden. Was genau daraus entnommen wurde, steht noch nicht fest. Im Lokal wurde nichts gestohlen. Auch im Fluchtfahrzeug konnte kein Diebsgut sichergestellt.

„Die Zusammenarbeit zwischen drei Dienststellen hat hervorragend funktioniert“, sagt Christian Fasching von der Polizei Neulengbach. Ob das Quartett mehr auf dem Kerbholz hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die vier Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

„Man kann hier nur hervorheben, dass auch hier, so wie kürzlich bei der Ausforschung des Vandalens am Kunstbahnhof Klangen, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung maßgeblich zur Klärung dieser Vorfälle beigetragen hat“, betont indes Polizist Horinek.