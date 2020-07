Der "Ötscherbär", der Erlebniszug der Mariazellerbahn, fährt auch im August. Das verkünden die NÖ Bahnen.

"Ursprünglich war der Einsatz nur für den Monat Juli geplant.

Der Aussichtswagen bietet Platz für bis zu 30 Personen. Die uneingeschränkte Sicht auf die vorbeiziehende Strecke und der frische Fahrtwind begeistern Jung und Alt", sagt Maria Magdalena Abl, Vertriebsleiterin der Mariazellerbahn.

Eine Fahrkarte für den Aussichtswagen ist direkt im Erlebniszug beim Schaffner erhältlich und kostet Euro pro Fahrtrichtung. Der "Ötscherbär" ist an Samstagen bis 26. September unterwegs, Abfahrt in St. Pölten Hauptbahnhof ist um 8.42 Uhr, Rückfahrt in Mariazell um 15.22 Uhr.

Infos zum Aussichtswagen gibt es unter www.mariazellerbahn.at/cabrio-flair-im-aussichtswagen, allgemeine Informationen zum "Erlebniszug Ötscherbär" unter https://www.mariazellerbahn.at/erlebniszug.