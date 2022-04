Ohne Öl und Gas geht‘s meist auch

Werbung

Dreht Putin den Gashahn zu? Diese Frage stellen sich angesichts des Russlands-Angriffs auf die Ukraine und den tief greifenden Sanktionen der EU gegen den russischen Präsidenten immer mehr Menschen. Doch im Tal werden seit Jahren viele Initiativen gesetzt, um nachhaltig, klima- wie umweltfreundlich und vor allem autonom Energie produzieren zu können. Ziel: Ausstieg aus der Gas- und Ölabhängigkeit. Hier ein kleiner Auszug.

Ein Vorreiter ist Unternehmer Wolfgang Stix, Betreiber der Styx Naturcosmetics in Ober-Grafendorf . Seine Firma speist sich über eine eigene Photovoltaikanlage. „Und wenn wir mehr Strom benötigen, kaufen wir den Ökostrom der EVN zu“, informiert er. Ober-Grafendorf ist auch e5-Gemeinde. Das e5-Programm animiert Gemeinden, ihre Energie- und Klimaschutzpolitik zu modernisieren, Energie und damit Kosten zu sparen und erneuerbare Energieträger verstärkt einzusetzen. Seit 2016 ist der Ort „Energiebuchhaltungsvorbildgemeinde“ und seit 2021 bei der Aktion „Raus aus dem Öl“ dabei - alle Gemeindegebäude sind bereits ölfrei. Mit dem Festsaalzubau, der Tanzschule sowie dem Sozialzentrum werden demnächst weitere Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen. In der Dirndltaler Gemeinde befinden sich unter anderem auf dem Gemeindeamt und der Schule PV-Anlagen.

Der gesamte Ortskern von St. Margarethen sowie die öffentlichen Gebäude wie Bauhof, Schule oder der Nahversorger werden mit Nahwärme beheizt. Über die ersten Ergebnisse der neuen PV-Anlage schildert Ortschefin Brigitte Thallauer: „Wir sind überrascht, dass wir in den ersten Monaten fast 7.000 kW produzieren konnten, was ein sehr gutes Ergebnis ist.“ Für die Zukunft wäre auch eine Anlage auf der Volksschule geplant, je nachdem wie sich die Renovierungspläne in den nächsten Jahren entwickeln. In Weinburg liegt der Fokus bei Projekten auf nachhaltigen, klimafreundlichen, aber auch regionalen Ausführungen. „Das nächste Großprojekt befasst sich mit der Generalsanierung der Volksschule. Dabei erfolgt der Umstieg auf eine Pelletsheizung und die Installation einer großen PV-Anlage inklusive Speicher für ein potenzielles Blackout-Szenario“, erzählt Umweltgemeinderat David Lilek. Lilek weist beim neuen Aufschließungsgebiet auf die vielen Wärmepumpen hin, die unter anderem zur Erzeugung von Warmwasser installiert sind. In Weinburg ist man auch auf die vielen Fördermöglichkeiten für Private stolz.

Obmann Erwin Lössl möchte möglichst viele Menschen zur Nutzung des Hoi-mi-Raben-Dienstes als umweltfreundliches Öffi in Rabenstein animieren. Seit Kurzem gibt es dafür ein neues E-Fahrzeug. Foto: Gemeinde Rabenstein

Eine weitere e5-Gemeinde ist Hofstetten-Grünau . Hier gibt es beispielsweise für heuer eine Sonderförderung für Elektroautos. Im Voranschlag 2022 sind dafür 10.000 Euro veranschlagt. Damit sollen jeweils zehn Privat-Kfz mit 1.000 Euro pro Fahrzeug gefördert werden. Voraussetzung: Der Kaufvertrag muss 2022 bei einem Händler in der Kleinregion abgeschlossen werden. Für den Ankauf gibt es eine Basisförderung von 500 Euro. In der Volksschule lernen überdies Kinder bei der Mission „Energiechecker“ achtsamen Umgang mit Ressourcen (siehe Seite 24).

Der Rabensteiner Landwirt Karl Braunsteiner hat eine Photovoltaikanlage von 112 KWp mit einem Speicher von 62 kw. „Den Strom, den diese Anlage produziert, verbrauchen wir, soweit benötigt, selbst. Tagsüber wird der Speicher aufgeladen. Den überschüssigen Strom liefern wir ins Netz“, informiert er. Für den Milchviehbetrieb nutzt er auch Strom vom Netz. „Bei Schlechtwetter und in der zweiten Nachthälfte, wenn der Speicher entladen ist“, erklärt der Mostheurigen-Betreiber. Auch am Gemeinde- und Kulturzentrum in Rabenstein gibt es eine Photovoltaikanlage. Die Solar-Tankstelle am Vorplatz beim GuK für E-Bikes und E-Scooter gibt es seit 2013. Rabenstein setzt, wie andere Gemeinden im Tal auch, auf einen E-Fahrtendienst. Der „Hoi-Mi-Rabe“ ist als Verein organisiert. „Der Fahrtendienst läuft recht gut an. Es besteht aber noch eine Hemmschwelle, ihn regelmäßig zu nutzen“, weiß Amtsleiterin Evelyn Gruber. Fahrer wie Vereinsmitglieder werden wieder gesucht.

Kirchberg ist eine weitere Vorreiter-Gemeinde im Bereich alternativer Energie. Sie betreibt Photovoltaikanlagen auf den Schulgebäuden, der Rotkreuz-Garage, dem Kindergarten, dem Feuerwehrhaus und am Bahnhof. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Errichtung einer neuen Photovoltaik-Anlage am Dach des neuen Bauhofgebäudes beschlossen. „Bei der Finanzierung möchten wir ein Bürgerbeteiligungsmodell umsetzen. Ein Teil des Stromes wird dann für die Eigenversorgung im Bauhof verwendet, um bei einem Blackout autark zu sein“, informiert Bürgermeister Franz Singer. Die Gemeinde betreibt ein eigenes Kleinwasserkraftwerk an der Pielach; alleine im Vorjahr hat dieses 745.000 kWh Strom erzeugt. Auch dieser Strom dient Gemeindegebäuden. Der Überschuss wird in das Stromnetz eingespeist. Im Ort gibt es noch die Fernwärmeheizung der bäuerlichen Wärmegenossenschaft Kirchberg eGen. Diese beheizt ebenso Gemeindeeinrichtungen, mehrere Wohnhausanlagen, das Schloss und viele Geschäfts- und Wohngebäude im Ortszentrum. Zusätzlich gibt es mehrere Kleinwasserkraftwerke. Zwei private Betreiber haben am Fronberg den derzeit größten privaten Photovoltaik-Park im Pielachtal errichtet.

Loich hat bereits die gesamte öffentliche Beleuchtung auf energieeffiziente LED umgestellt. In Schwarzenbach gibt es eine Solaranlage am Feuerwehrhaus. In Frankenfels wird die gemeindeeigene Photovoltaikanlage teilweise für Bauhof, Schule, Kläranlage und Freibad genutzt. Außerdem ist die Gemeinde am Kleinwasserkraftwerk der Firma Fürholzer beteiligt. „Für eine noch vorhandene Ölheizung beim Bauhof suchen wir eine Alternative“, sagt Ortschef Herbert Winter.

Übrigens: Als umweltfreundliches Öffi und Alternative zum Auto auf der Fahrt von Laubenbachmühle in die Landeshauptstadt und retour ist die Mariazellerbahn mit der modernen Himmelstreppe nicht zu vergessen!

