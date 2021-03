Ostern, das Fest der Auferstehung Christi, ist das älteste und höchste aller christlichen Feste. Es ist ein bewegliches Fest und wird am Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert. Heuer ist der Ostersonntag der 4. April. Rund um Ostern gibt es viele Bräuche, so auch im Pielachtal. Die NÖN hat sich umgehört.

Palmsonntag

„Wer am Palmsonntag als Letzter aufgestanden ist, ist der Palmesel“, sagt Herta Gruber aus Frankenfels. Er muss dann mit dem Palmbesen rund ums Haus. „So weit wie die Hühner sich vom Hof entfernen“, präzisiert Gruber. Auch Elfriede König aus Kirchberg kennt den Brauch gut: „Das wird gemacht, damit der Fuchs die Hühner nicht holt.“ Manche stecken den gesegneten Besen auch in Felder und Äcker, um eine gute Ernte zu bekommen.

„Vor der Messe werden die mitgebrachten Palmbuschen in der Kirche gesegnet“

Am Palmsonntag wird der Einzug Jesu Christi in Jerusalem gefeiert. „Vor der Messe werden die mitgebrachten Palmbuschen in der Kirche gesegnet“, berichtet Pastoralassistentin Andrea Stuphann. Heuer ist das nur mit Voranmeldung in den Pfarren Grünau, Rabenstein und Loich möglich. Außerdem ist es mittlerweile üblich, dass dem Kreuzweg auf dem Besinnungsweg mit der Landjugend gedacht wird.

Gründonnerstag

Mit dem Gründonnerstag, dem Donnerstag vor Ostern beginnen die „drei Heiligen Tage“. Es wird dem letzten Abendmahl Jesu mit den zwölf Aposteln am Vorabend der Kreuzigung gedacht. Am Gründonnerstag ist es Tradition, dass etwas Grünes gegessen wird. „Bei uns gibt es Bärlauch mit Spiegelei“, berichtet Elfriede König. Spinat ist ebenso eine beliebte Kost an diesem Tag.

Am Gründonnerstag, so sagt man, fliegen die Kirchenglocken nach Rom. Erst mit dem Gloria im Auferstehungsgottesdienst am Karsamstag-Abend kommen sie wieder zurück. Dazwischen sind die Ratschenkinder unterwegs und rufen zum Gebet auf. In der Pfarre Grünau/Rabenstein wird zudem die Ölbergandacht gefeiert. „Es wird die ganze Nacht durchgebetet, die Teilnehmer wechseln sich stündlich ab“, erklärt Andrea Stuphann. Es gebe dafür eine Liste zum Eintragen, das funktioniere gut.

Karfreitag

Der Karfreitag ist der Höhepunkt der Fastenzeit und der strengste Fasttag im Christentum. Es wird dem Leiden und Sterben Jesu am Kreuz gedacht. Gegessen wird vielerorts eine Stosuppe, dazu werden Rösterdäpfel oder Schwarzbrot serviert. „Bei uns sagt man, dass die Eier, die am Karfreitag gelegt werden, ein ganzes Jahr halten“, erinnert sich Elfriede König. Selbst hat sie das aber noch nicht ausprobiert. Die Eier können etwa im Handschuhfach des Autos aufbewahrt werden, um vor Unfällen zu schützen. So sollen sie nicht einmal zu riechen beginnen.

In der Pfarre Grünau gibt es einen Kreuzweg für Kinder am Karfreitag, der selbst begangen werden kann. „Wir haben ihn speziell für Kinder aufbereitet. Da wird etwa die Verurteilung gezeigt. Da kann man sich selbst überlegen, wie es einem gegangen ist, wenn man falsch beschuldigt oder ausgegrenzt wurde“, erklärt Andrea Stuphann.

Karsamstag

Bis mittags wird noch gefastet. Mit der Feier der Osternacht beginnt schließlich das Osterfest, bei dem die Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert wird. „Das Backen des Osterstriezels am Karsamstag ist besonders wichtig“, betont König. Bei der Osternachtsmesse wird im Feuer der Weihprügel angebrannt. „Dieser wird im Herrgottswinkel aufgestellt, damit der das Gehöft beschützt“, erklärt Herta Gruber. Der Prügel bleibt dort und wird im darauffolgenden Jahr im Osterfeuer verheizt. „Diese Tradition ist wieder im Kommen. In Kirchberg werden schön geschnittene Holzprügel mit 20 bis 30 Zentimeter Länge vorbereitet“, weiß König.

Bei der Osternachtsfeier erfolgt die Feuerweihe im Freien, danach ist der Einzug in die Kirche - mit der Osterkerze als einzige Lichtquelle. Daraufhin werden die Kerzen der Besucher entzündet. „Es wird außerdem das Taufwasser für das ganze Jahr gesegnet“, erklärt Stuphann. Traditionell gibt es in der Osternacht auch die Möglichkeit, Speisen segnen zu lassen.

Ostersonntag

Elisabeth König berichtet von der Speisensegnung am Ostersonntag. Dann werden Fleisch, Eier, Kren, Salz und Brot in einen Korb gelegt und mit dem Weihtuch abgedeckt. „Es ist mit einem Monogramm und dem Entstehungsjahr bestickt. Ich hoffe, ich kann es irgendwann einmal weitergeben. Mir ist es wichtig, dass alte Bräuche gepflegt werden“, betont die Kirchbergerin. Vom Eiersammeln in Frankenfels berichtet Herta Gruber und bedauert, dass man davon abgekommen ist. „Es gab dann Geselchtes und einen Schober“, erinnert sie sich. Auch König berichtet vom Eiersammeln, allerdings nur bei den Taufpaten, wo es dann heißt: „Bittschen um a rots Oa, drei san ma liaba ois zwoa.“

Am Sonntag wird das Hochamt gefeiert und auch die Speisen werden erneut gesegnet.

Ostermontag

Das Evangelium am Ostermontag erzählt die Geschichte der zwei Jünger, die auf ihrem Weg nach Emmaus Jesus begegnen. In Grünau, Rabenstein und Tradigist wird die Brotmesse mit den Erstkommunionskindern gefeiert. „Wir haben heuer 26 Erstkommunionskinder, deshalb werden wir in Grünau nur eine abgespeckte Version durchführen können“, erklärt Stuphann.