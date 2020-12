12. und 13. Dezember: Das Wochenende, das Aufschluss darüber geben soll, wie viele Menschen Träger von SARS-CoV-2 sind, jenes Virus, das die Welt verändert hat. Auch das Pielachtal. Hier laufen derzeit die Vorbereitungen für die bundesweit angesetzten Corona-Massentests. Die Bürgermeister des Tals rechnen mit einer Teilnahmequote von rund 50 Prozent oder knapp darunter. Die Tests führen Mitglieder vom Roten Kreuz und ASBÖ, Ärzte, medizinisch geschultes Personal mit der Unterstützung von Gemeindebediensteten und Freiwilligen wie Mitgliedern des Zivilschutzverbandes durch.

Die NÖN gibt einen Überblick:

Ober-Grafendorf: Hier gibt es zwei Teststraßen in der Sporthalle in der Raiffeisengasse. „Der Aufwand zur Vorbereitung ist enorm“, betont Bürgermeister Rainer Handlfinger (SP). Die Vorlaufzeit zur Vorbereitung sei gering, vieles in den letzten Tagen unklar gewesen, so wie Haftungsfragen. "Wir wussten nicht, wer verantwortlich ist, sollte es wider Erwarten zu einer Fehltestung kommen", gibt Handlfinger zu bedenken. Dies sei aber jetzt geklärt. Alle, die Tests durchführen, sind versichert. Wichtig sei, dass die Gemeinde bald das EDV-Programm zur Durchführung erhalte, um dies vorab zu proben. "Immerhin müssen wir pro Tag rund 1.000 Personen testen." Die angekündigte Videoschulung dazu sei wichtig. Er findet, dass Niederösterreich sehr spät mit den Massentests startet, weist aber abermals auf den hohen administrativen und logistischen Aufwand zur Umsetzung hin. Höchste Sicherheitsvorkehrungen seien in den Teststraßen garantiert. Dennoch kommt im Ort Kritik auf, dass man sich dort infizieren könnte. Derartige Aussagen erzürnen Amtsleiter Gottfried Berndl: "Ich bin überzeugt, dass man sich bei uns in der Teststraße nicht ansteckt. Wir haben extra eine spezielle Lüftung installiert." Die Gefahr, sich nach dem Lockdown beim Shopping anzustecken, sei weit größer. "Da treffen oft mehr Menschen in einem Geschäft aufeinander als bei uns in der Teststraße. Sicherheitsvorkehrungen mit Schutzanzügen und FFP2-Masken, wie sie in unserer Teststraße garantiert sind, herrschen dort sicher nicht vor."

Weinburg: Die Tests finden in der Kletterhalle statt. "Hier haben wir die größte verfügbare Fläche und Höhe in unserem Ort, überdies den größten Luftaustausch. Das bedeutet geringere Ansteckungsgefahr“, ist Bürgermeister Peter Kalteis (SP) überzeugt.

Alle Gemeindebürger werden mit einem persönlichen Brief eingeladen. Dabei wird ihnen die Testzeit mitgeteilt. Dann müssen sie sich unter www.testung.at anmelden. Die Möglichkeit der Nachmeldung vor Ort besteht in Ausnahmefällen. Der Gmoabus wird nicht mobile Personen nach Anmeldung zur Testung bringen.

Hofstetten-Grünau: Hier finden sich die beiden Teststraßen im Bürger- und Gemeindezentrum (BGZ) und im leer stehenden Lokal „Pielachtaler Sehnsucht“. Das notwendige Personal zur Durchführung sei Dank vieler Freiwilliger bereits aufgestellt, sagt Bürgermeister Arthur Rasch (VP). Die Tests seien wichtig, um ein Lagebild über die Corona-Lage im Tal zu bekommen. „Ich kann daher nur jedem empfehlen, sich testen zu lassen“, appelliert Rasch.

Rabenstein: Im Gemeinde- und Kulturzentrum (GUK) finden die Bürger zwei Teststraßen vor. Der ASBÖ wickelt hier, ebenso mit Unterstützung von Gemeindebediensteten und anderen Freiwilligen, die Testungen ab. Bürgermeister Kurt Wittmann (VP) ist selbst corona-positiv und noch in Quarantäne. Er fühlt sich gut, weist aber auch die Bedeutung der Massentestungen hin: „Nur so können wir ein Lagebild vor Ort bekommen.“ Mit Stand Mittwoch waren 26 Personen in seiner Gemeinde positiv.

Kirchberg: Die Kirchberghalle wird zu zwei Teststraßen umfunktioniert. Die beiden Allgemeinmediziner des Ortes, Rotes Kreuz und Freiwillige sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Ortschef Franz Singer (VP) hält die Massentestungen für „sehr sinnvoll“. Er ist aber überzeugt, dass dies „nicht die letzten Tests sein werden.“ 25 Personen waren am Mittwoch Covid-19-positiv.

Loich: Die kleine Gemeinde richtet eine Teststraße im Gemeindeamt ein. Auch Bürgermeister Anton Grubner (VP) befürwortet die Massentestung sehr. Erst dann sei man in Kenntnis, wie es um die Corona-Situation im Ort wirklich bestellt ist. Denn Loich ist derzeit corona-frei. „Hoffen wir, dass es so bleibt“, sagt Grubner.

Schwarzenbach: Die Gemeinde funktioniert die Mehrzweckhalle im Obergeschoss des Feuerwehrhauses als Teststraße um. Derzeit gibt es im Ort nur einen positiven Fall. Mit einem großen Ansturm rechnet Bürgermeister Andreas Ganaus (VP) nicht. Er schätzt, dass zwischen 30 bis maximal 50 Prozent dieses Angebot nutzen werden.

Frankenfels: Das Veranstaltungszentrum VAG Leeb dient am 12. und 13. Dezember als Teststraße. ASBÖ, Feuerwehr, Gemeindebedienstete und Freiwillige sind schon zur Durchführung der Tests aufgestellt. „Wir hoffen, dass die Leute diese Möglichkeit nutzen“, sagt Bürgermeister Heinrich Putzenlechner (VP). „Ich habe leider schon einige Meldungen von Bürgern, dass sie nicht kommen werden. Das ist bedauerlich, denn Sinn macht so eine Testung nur, wenn wir möglichst viele erreichen.“

St. Margarethen/Sierning: Auch in der Sierningtaler Gemeinde bereitet man sich auf die Testungen vor. Diese finden im Gemeindeamt statt. „Wir ziehen da gleich wieder in unser Gemeindeamt zurück, nachdem wir ja seit des Starkregenereignisses im Ausweichquartier am Bauhof waren“, berichtet Bürgermeisterin Brigitte Thallauer (VP). In St. Margarethen können die Testungen durch Freiwillige aus dem Ort, darunter Personen mit medizinischer Ausbildung, abgedeckt werden. Sie betont: „Natürlich sind alle unsere Helfer vorab getestet, sodass höchste Sicherheit garantiert ist.“