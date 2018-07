Ausgezeichnet abgeschnitten haben die Pielachtaler Milchbetriebe bei der Verleihung des „Kasermandl in Gold“ im Rahmen der Wieselburger Messe. Zwei der insgesamt vier niederösterreichischen Betriebe, die mit der begehrten goldenen Trophäe prämiert wurden, befinden sich im Pielachtal.

„Wir haben schon etliche Jahre mitgemacht, das ist die Krönung unserer jahrelangen Arbeit“, freut sich Andreas König, der gemeinsam mit seiner Frau Helga König in Rabenstein Milchschafe hält. Ihr Schafkäse aus 100 Prozent Schafmilch, der saisonal und täglich frisch hergestellt wird, überzeugte die strenge Jury, bestehend aus 35 anerkannten Experten aus ganz Österreich. „Die Auszeichnung gibt uns Selbstbewusstsein in unserer täglichen Arbeit. Wir werden weiter arbeiten, um den Qualitätsstandard zu halten und weiter zu verbessern“, so König.

Der zweite Betrieb, der sich über ein „Kasermandl in Gold“ freuen durfte, ist jener der Familie Fuxsteiner aus Schwarzenbach. Auch ihr Schafsmischkäse begeisterte die Tester, die neben dem Geschmack insbesondere auch auf Aussehen, Konsistenz, Geruch und Farbe des Käses achteten.

Ein Goldmedaille erhielten Anita und Anton Hofegger aus Frankenfels für ihren Schafmischkäse, eine Silbermedaille die Familie Schachermayer aus Rabenstein für ihren „Dirndl-

toler Schofkas“.