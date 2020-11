Eine anonyme Anzeige brachte den Fall ins Rollen. In einem Mietshaus im Oberen Pielachtal würde ein Mann eine Cannabisplantage betreiben. Bei einer Hausdurchsuchung stellte die im April dort 186 Cannabispflanzen und 90 Gramm Cannabiskraut sicher

Am Freitag musste sich der 41-Jährige vor Gericht verantworten. Da er keinen Verteidiger mithatte, nahm er seine Rechtsvertretung selbst in die Hand. „Ich bin schuldig, aber nicht im Sinne der Anklage“, legte er zu Beginn dar. Dass er Cannabis angebaut hat, und das nicht zum ersten Mal, gibt der Mann zu: „Das habe ich schon in Wien gemacht.“ Die Polizei hätte nicht die Pflanzen gezählt, sondern eben die Zweige, meint er. Darum sei die Zahl höher. „40 Stück standen aber in Blüte“, gibt er zu und beteuert: „Bei mir geht es nicht um THC.“

„Wenn sie ständig Schmerzen haben, probieren Sie, was geht“

„Wieso dann die Geheimnistuerei?“, will der Richter wissen. Nach kurzem Zögern erwidert der Mann: „Weil es nicht gerne gesehen wird, aber ein großes Geheimnis habe ich nicht daraus gemacht.“ Sein Haus sei liege neben der Straße. „Da laufen ständig Leute vorbei“, schildert er. In einem Glas hatte der Angeklagte eine Salbe am Gericht dabei, zur Unterstreichung der medizinischen Notwendigkeit seines Cannabiskonsums. Er benötige Hanf zur Behandlung seiner chronisch offenen Wunden an den Beinen. „Wenn sie ständig Schmerzen haben, probieren Sie, was geht“, erklärte er. Der Richter wies darauf hin, dass man sich Cannabisprodukte ärztlich verschreiben lassen könne. Der Angeklagte erzählt, dass er zwar 2016 so ein Rezept hatte, in seinem Fall sei das aber nicht ausreichend. Der Richter erinnerte ihn an seinen hohen Stromverbrauch. „Das Mietshaus, in dem ich wohne, ist sehr desolat. Im Vorjahr wurde der Schornstein abgenommen. Dort, wo ich, wohne, sind die Winter nicht sehr mild“, erklärt der 41-Jährige. „Wie haben Sie das finanziert?“, will der Richter wissen? „Ich bekomme Geld von meinen Eltern. Geldprobleme habe ich nie“, lautet die Antwort.

Wofür er eine Waage und Plastikbaggies gebraucht hätte, fragt der Richter. „Ich bin Gärtner. Ich habe Kräuter, Tomaten und alles Mögliche gezogen“, führt er aus. Schriftverkehr mit Bekannten belastet den Mann sehr. „Dein Zeug ist zum Abholen bereit, Deine Steckis auch“, ist darin zu lesen. Dafür hat der Angeklagte eine Erklärung parat. Mit Zeug seien Klamotten und Gerümpel, mit „Steckis“ Steckverbinder für eine Holzlaube gemeint. Auch von „Zeug verkauft“ ist dort die Rede. „Da ging es um Gewürze!“, erklärt er. Ein ehemaliger Arbeitskollege hätte ihn mit 20 Kilo Pizzagewürz beliefert. Einen Teil davon hätte er dem Bekannten verkauft.

Die Polizei hätte sich bei der Niederschrift „viel zusammengereimt“. Mit einer Konfiskation der Suchtmittelutensilien ist er vorerst nicht einverstanden. Er beharrt bis Verhandlungsende: „Ich habe angebaut, aber nie verkauft oder jemanden etwas mitgegeben.“

Der Richter nimmt ihm seine Ausführungen nicht ab und verurteilt ihn wegen Besitz und Vorbereitung von Suchtgifthandel zu neun Monaten bedingt. Der Mann erbittet sofort um drei Tage Bedenkzeit und kündigt an, in Berufung zu gehen.