Ziel des Weltnichtrauchertages, der jährlich am 31. Mai stattfindet, ist es, auf Risiken des Tabakkonsums hinzuweisen. Die Gemeinden der Kleinregion Pielachtal nahmen dies zum Anlass, um ein Zeichen gegen das Rauchen zu setzen und den Weg hin zu einer rauchfreien Region zu ebnen.

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes setzen sich die Gemeinden seit Jahren mit Suchtprävention und Gesundheitsförderung auseinander. Verschiedene Aktionen und Aktivitäten sollen zur Information und Bewusstseinsbildung beitragen und Klischees hinterfragen.

Im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit der Pielachtalgemeinden wurden etwa rauchfreie Veranstaltungsräumlichkeiten geschaffen, Busshuttles für Jugendliche bei Großveranstaltungen organisiert und ein eigener Folder zur Gestaltung von Festen in der Kleinregion herausgegeben. Darüber hinaus laufen aktuell die Jugendstudie sowie ein digitales Seniorenprojekt in Kooperation mit der FH St. Pölten. Die „Gesunden Gemeinden“ in der Region versorgen die Bürger fast flächendeckend mit Angebot rund um Gesundheit und Ernährung.