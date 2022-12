Ruhiger Advent findet ruhiges Ende

Werbung

Die letzten Punschhäferl sind ausgetrunken und Perchtenmasken wieder sorgfältig verstaut. Der Advent im Pielachtal mit zahlreichen Veranstaltungen hat sein Ende gefunden und alles ist bereit für den Heilig Abend. Durchs ganze Tal haben sich die Gemeinden heuer beteiligt. Der Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Kurt Wittmann ist zufrieden: „Es waren alle Märkte sehr gut besucht. Die Leute haben ihre Freude gehabt.“ Das Konzept war heuer neu, vom kulinarischen Advent in Ober-Grafendorf bis zum brauchtümlichen in Schwarzenbach stellte sich jede Gemeinde unter ein anderes Motto. Auch die Niederösterreich Bahnen sind zufrieden, viele Gäste seien mit der Himmelstreppe angereist: „Himmelstreppe, Panoramawagen, Ötscherbär und Dampfzug waren alle sehr gut ausgelastet“, heißt es. Genaue Zahlen kommen nächste Woche.

Am 24. bringt die Mariazellerbahn wieder das Friedenslicht zu den Menschen. Um 7.35 Uhr startet die Himmelstreppe in St. Pölten und bringt das Licht nach Laubenbachmühle. An den Haltestellen besteht die Möglichkeit, das Licht vom Zugpersonal abzuholen.

Die vielen Lichter zu Weihnachten machen zwar Stimmung, können aber auch gefährlich sein. „Ein Weihnachtsbaum mit Kerzen stellt immer eine erhöhte Gefahr dar“, mahnt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Er rät, den Christbaum so spät wie möglich in den Wohnraum zu stellen. Eine schnelle Austrocknung des Baumes sowie die potenzielle Brandgefahr sollen somit vermieden werden. Auch elektrische Beleuchtungen statt Kerzen seien eine gute Option. Eine Decke sowie ein Feuerlöscher in der Nähe des Baumes seien weiters immer von Vorteil.

