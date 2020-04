Das von Mostviertel Tourismus betreute Projekt zur Attraktivierung des Pielachtal-Radweges geht auch in Zeiten wie diesen voran. Die Befahrung und Erhebung zur Neubeschilderung der Radroute wurden abgeschlossen. Schon vor einigen Wochen waren Herwig Moser und Hannes Pedrazza von der beauftragten Firma „ARGE Kartografie“ am gesamten Radweg von Loich/Dobersnigg nach Ober-Grafendorf und weiter bis Melk unterwegs.

privat Tourismusobmann Gerhard Hackner freut sich, dass das Projekt gut voran geht.

Dabei wurde der Bedarf an Schildern für die Neumarkierung der Radroute erhoben und den Gemeinden zur Kontrolle übermittelt. „Ein großes Dankeschön an die Bürgermeister und Bediensteten in den betroffenen Kommunen für die Unterstützung bei der Kontrolle und Ergänzung der Pläne und des Schilderbedarfes. Diese werden derzeit überarbeitet und den Gemeinden in Kürze zur letztmaligen Überprüfung übermittelt“, erklärt Tourismusobmann Gerhard Hackner. Projektbetreuerin Doris Mitterböck von Mostviertel Tourismus: „Noch im April soll die Bestellung der Schilder für den gesamten Pielachtal-Radweg erfolgen.“ Die Auslieferung ist für Mai vorgesehen. Bei der Anbringung werden die Bauhöfe der Gemeinden um Unterstützung ersucht.

Dieses Vorhaben wird im Zuge eines LEADER-Förderprojektes aus Mitteln des Tourismusmarketing Pielachtal und mit Gemeindebeiträgen finanziert.

Gerhard Hackner ist voller Optimismus: „Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, wollen wir wieder einen bestens markierten Radweg zur Verfügung haben. Geplant ist auch, im September einen Pielachtaler Radtag abzuhalten.“