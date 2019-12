Der Eisenbahnclub Mh.6 in Ober-Grafendorf ist ein Verein mit Liebe und Tradition zur Schmalspur-Nostalgie auf der Mariazellerbahn. Bereits seit 1987 existiert der Club und umfasst 156 Mitglieder. Im Heizhaus sind 12 aktive Mitglieder, mittwochs mit Herz und Leidenschaft dabei, historische Schmalspurfahrzeuge zu restaurieren und für den Betrieb fahrtauglich zu machen.

So wurde auch die berühmte Mh.6 Lokomotive (M = Mariazellerbahn, h = Heißdampf, sechs = sechste Lok dieser Baureihe) von 1989 bis 1993 komplett zerlegt und nach 3,5 Jahren unbezahlter Arbeit in der Freizeit wieder in Betrieb genommen. Darüber hinaus restaurierten Freiwillige den offenen Aussichtswagen, der beim Eröffnen der Krumpe zum Einsatz kam sowie einen alten Postwaggon, mit dem früher die Post aus Mariazell nach St. Pölten transportiert wurde. Auch einen Erzwagen, der einst für den Eisenerzabbau im Einsatz war, haben Clubmitglieder modernisiert.

Aktuell restaurieren die Helfer die Dampflokomotive Uv. 3 von 1905 sowie zwei offene und einen gedeckten Güterwagen von 1896.

Die Werkstätte ist das Herzstück in Ober-Grafendorf und je nach Maßgabe der Freizeit betätigen sich die aktiven Mitglieder am Wiederaufbau der nostalgischen Projekte.

„Die Liebe zu nostalgischen Eisenbahnfahrzeugen ist die Motivation für die Mitglieder, sich so viel Arbeit aufzubürden, aber auch das gesellige Beisammensein spielt eine Rolle“, erzählt Erich Dürnecker. Ob berufstätig oder in Pension - verschiedene Altersklassen sind im Verein vertreten, und dieser ist immer auf der Suche nach handwerklich Geschickten, die sich an den gebotenen Vorhaben beteiligen möchten.

Mittwochs oder nach telefonischer Vereinbarung können Interessierte gerne im Heizhaus Mh.6 zum Schnuppern vorbeischauen. „Wir hoffen, Nachwuchs zu finden, um eine Aufrechterhaltung unserer Arbeit zu gewährleisten“, wünscht sich Eisenbahnfreund Dürnecker.

Auf der Homepage finden Interessenten weitere Informationen: www.mh6.at