Es ist ein Großevent des Tals, das der Coronakrise zum Opfer fällt: Das für Mitte Juni 2020 geplante „Schmalspurfestival Mariazellerbahn“ musste aufgrund des Veranstaltungsverbotes abgesagt werden. Als neuer Veranstaltungstermin wurden der 12. und 13. Juni 2021 festgelegt.

Zur Vorbereitung des Events und der Erstellung eines optimalen Veranstaltungsprogrammes wurden mit allen Kooperationspartnern zwei Workshops und mehrere Besprechungen abgehalten. Die Organisatoren wie Mostviertel Tourismus, NÖVOG und Tourismusverband Pielachtal sowie die Veranstaltungspartner Eisenbahnclub Mh.6, Krumpe und World of Styx in Ober-Grafendorf, Kunstbahnhof Klangen in Weinburg, Heimatforschung in Hofstetten-Grünau und Modellbahnmuseum Mariazellerbahn in Kirchberg hatten gemeinsam ein optimales Programm für Eisenbahnliebhaber und Familien zusammengestellt.

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“

Unter dem Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ einigte man sich darauf, das Schmalspurfestival mit den sechs Ausstellungsstandorten um ein Jahr zu verschieben. Geschäftsführer Andreas Purt von Mostviertel Tourismus informiert: „Das Festival findet nun am Samstag, 12. Juni, und am Sonntag, 13. Juni 2021, statt.“

Unter dem Motto „Zeitreise 120 Jahre Mariazellerbahn – von der Nostalgie bis zur Moderne“ kann das bereits festgelegte Programm an fast allen Standorten beibehalten werden.

Der Pielachtaler Tourismusobmann Gerhard Hackner ergänzt dazu: „Wir machen das Beste aus der momentanen Krise und schauen positiv in die Zukunft. Wir werden den neuen Veranstaltungstermin bestmöglich bewerben und hoffen natürlich auf viele Besucher im Juni des kommenden Jahres.“