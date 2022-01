Situation in Schulen spitzt sich weiter zu

Omikron hat auch die Schulen im Tal fest im Griff. Steigende Infektionszahlen und verspätete Testergebnisse machen die Lage nicht einfacher. Überblick bewahren steht an der Tagesordnung der Direktoren.

„Die positiven Testergebnisse steigen von Tag zu Tag an“, berichtet Renate Aigelsreiter, Direktorin der Volksschule und der Neuen Mittelschule (NMS) Frankenfels. Momentan sei Flexibilität mehr denn je gefragt. „Wir müssen ständig am Ball bleiben, um den Überblick zu behalten, wann welches Schulkind positiv getestet wurde und wie lange der Schüler in Quarantäne bleiben muss“, betont sie. Für die Zukunft setzt die Direktorin auf die Impfpflicht: „Hoffentlich bekommen wir so die Zahlen in den Griff. Zusammenhalt ist gefragt, dann werden wir diese Krise gemeinsam schaffen“.

Wir geben alles, um den Unterricht für die Kinder bestmöglich zu gestalten. Barbara Wallner Direktorin der NMS Kirchberg

Von den Behörden im Stich gelassen fühlt sich Anna Fuchs, Direktorin der Volksschule Ober-Grafendorf. „Wenn wir Lehrkräfte nicht diesen massiven Mehraufwand an Organisation in Kauf nehmen würden, würde nur noch Chaos herrschen“, meint die Direktorin. Die Behörden kämen mit den zeitgemäßen Auswertungen der PCR-Tests nicht mehr hinterher. „Von 100 eingeschickten PCR-Tests bekamen wir anfangs nur 46 ausgewertete Ergebnisse zurück. Erst am nächsten Tag folgten die restlichen Auswertungen. Immerhin waren darunter fünf positive Fälle“, stellt Fuchs schockiert fest. Glücklich ist sie über die gute Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal und den Eltern. „Auch ich bin dafür, die Schulen, so lange es geht, offen zu lassen. Das Testsystem sollte aber dann einwandfrei funktionieren“, plädiert sie. Für die Zukunft wünscht sich die Direktorin organisatorische Unterstützung, die seit Kurzem bei der Bildungsdirektion angefordert werden kann.

Das Beste aus der Situation zu machen, versucht Barbara Wallner. „Wir geben alles, um den Unterricht für die Kinder so gut wie möglich zu gestalten“, betont die Direktorin der Neuen Mittelschule und der polytechnischen Schule Kirchberg. Die Belastung für Schüler in Quarantäne sei nicht zu unterschätzen - sowohl für die Schüler selbst als auch für Eltern und Lehrer. Vorrangig Antigen-getestet wird in der Neuen Mittelschule Kirchberg, da es bei der PCR-Testauswertung vermehrt zu Überlastungen käme. Das berichtet Klassensprecherin Emily Härtensteiner.

„Grundsätzlich geht es uns aber gut. Wir müssen oft zu Unterrichtsbeginn der ersten Stunde testen. Das ist etwas mühsam, weil damit weniger Zeit bleibt, neuen Stoff zu lernen“, weiß sie. Auch das ständige Lüften der Klassen sei vor allem im Winter unangenehm, aber notwendig. Generell herrsche ein sehr gutes Klassenklima, „man spürt aber schon, dass sich alle auf die Semesterferien freuen“. Die Direktion der Volksschule Loich/Kirchberg und die Direktion sowie der Elternverein der Volksschule Hofstetten-Grünau wollten auf Anfrage der NÖN keine Auskunft über die momentane Situation geben.

