Spendenaktion: „Sabaidi“ aus Laos

Im November gründeten Andreas und Nicole Riegler den gemeinnützigen Verein „Lao Tao“ (die NÖN berichtete). Der Verein unterstützt Kinder in Laos mit Schulmaterialien. Seit der Gründung wurden bereits 1.500 Euro an Spendengeldern gesammelt. 600 Euro davon wurden bereits im September übergeben, den Rest übergab Andreas Riegler kürzlich persönlich in Laos.

„Wir haben zwar geahnt, wie die Situation ist, jedoch hier vor Ort zu sein, zeigt die Situation nochmal um einiges dramatischer“, berichtet der Vereinsobmann von der Reise.

Bei dem Bücherstand am Nachtmarkt traf sich Andreas Riegler mit Gikong Taho. Foto: privat

Angekommen in Luang Prabang, einer Stadt im Norden von Laos, traf sich Riegler mit Gikong Thao. Durch ihn ist der Verein erst zustande gekommen, denn Thao betreibt einen Bücherstand am Nachtmarkt, wo er ebenfalls Spenden für die Schulkinder in den Bergdörfern sammelt. Wie Riegler berichtet, ist Thao sehr dankbar für die Unterstützung aus dem Pielachtal. Er möchte jedem Kind in Laos helfen, sei es mit Schulsachen, warmen Jacken, und am liebsten mit dem Bau von Schulen. Mit den mitgebrachten Spendengeldern kann Thao sofort Bücher kaufen, welche die beiden Tags darauf in eine Schule bringen. Dafür mietet sich Andreas Riegler ein Motorrad und fährt eineinhalb Stunden auf staubigen, ausgewaschenen Straßen in ein Dorf im Osten von Luang Prabang.

Das Dorf macht auf Riegler einen schockierenden Eindruck: „Überall Müll, die Schule eine Bretterhütte auf einem Hügel. Strom, Toiletten oder fließendes Wasser, Fehlanzeige“, berichtet Riegler. „Man kennt diese Bilder aus den Medien, aber jetzt hier zu sein ist befremdlich, man fühlt sich wie im falschen Film.“

Der NÖN berichtet Riegler, was er sah: Die Kinder stürmen heraus. Ihre Schuluniformen sind schmutzig, die Flip Flops passen nicht. Überrascht und voller Freude sind sie gespannt, was sie erwartet. „Saibaidi“, also „Hallo“ auf Laotisch, ertönt es. Auch die Lehrerin freut sich, wie Riegler berichtet, über den Besuch. Im Gespräch mit ihr stellt sich heraus, dass sie pro Monat umgerechnet circa 85 Euro verdient. Und das unregelmäßig – viele Lehrer werden oft monatelang nicht bezahlt. „Andererseits kostet die Schule aber für jedes Kind 100 Euro im Jahr! Bei dem Jahreseinkommen einer Bauernfamilie von 1.000 Euro ist das schon eine Lawine“, berichtet Riegler. Viele können sich deswegen den Schulbesuch nicht leisten, die Kinder arbeiten stattdessen am Feld.

Thao und Riegler übergeben die Spenden: Jedes Kind erhält fünf der, aus Kirchberg mitgebrachten, Sitfe, ein Übungsbuch und ein leeres Heft zum Üben und Malen. „Es war ein unglaubliches Gefühl, die Freude in den Gesichtern der Kinder zu sehen. Unbeschreiblich“, erinnert sich Riegler. Die Schule verlassen die beiden Männer mit großer Dankbarkeit dafür, den Kindern Hoffnung gegeben zu haben.

„Unser Verein arbeitet vollkommen unentgeltlich, und Gikong Thao in Laos auch“, betont Riegler und versichert, dass jeder gespendete Euro bei den Kindern ankommt.

