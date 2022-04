Reisebüro-Buchungen boomen – aber auch der Urlaub daheim

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Nahezu uneingeschränkt Reisen ist heuer im Sommer wieder möglich. Die NÖN hat sich bei Reisebüros, Betreibern beliebter Ausflugsziele und Unterkünften im Bezirk und Tal umgehört. Es zeigt sich: Die Reiselust ins Ausland kehrt zurück. Einreisebestimmungen hemmen aber weiterhin die Lust auf weite Fernreisen.

Griechenland und Spanien unter den Lieblingen

„Vermehrt nachgefragt werden heuer Mehrtages-Busreisen nach Italien, Kroatien und Deutschland“, berichtet Eva Schickinger von Kerschner Reisen. Sie organisierte früher den Reise-Sprechtag in Kirchberg. „Lieblingsurlaubsziele für Flugreisende sind wieder die griechischen Inseln und Spanien, wobei man hier erwähnen muss, dass viele Hotels schon gut gebucht sind“, erzählt sie.

„Covid hat noch einen Einfluss auf die Reisebuchungen“, merkt indes Jürgen Dallinger von Gärtner Reisen, etwa gibt es einen Fokus auf kurzfristige Stornomöglichkeiten.

Aber die Vorfreude, etwas freier reisen zu können, überwiegt bei den meisten. Viele hätten keine Lust mehr auf Urlaub in Österreich: „Momentan bekommt man oft zu hören, ‚Österreich ist zwar wunderschön, aber jetzt wollen wir wieder Strand und Meer und vor allem das mediterrane Urlaubsgefühl verspüren‘“, sagt er.

Beliebt sind deswegen Ziele im Mittelmeer wie Mallorca, Ibiza, Sardinien und die griechischen Inseln. „Was man ebenfalls bemerkt ist, dass die individuellen Reisen zum Beispiel nach Südamerika, Afrika und Nordamerika wieder stark angefragt werden“, schildert Dallinger.

Das Pielachtal ist immer eine Reise wert

Eva Schickinger von Kerschner Reisen findet, dass es nicht immer die Ferne sein muss, denn sie stellt fest: „Sowohl Mehrtagesreisen als auch Tagesfahrten liegen bei uns diesen Sommer wieder hoch im Kurs.“ Die Buchung im Reisebüro bleibt ungebrochen beliebt, sind sich beide einig. Denn die Beratung und Unterstützungsleistungen seien nur persönlich in dieser Qualität gesichert.

Auch das Pielachtal hat einiges zu bieten, weiß Günter Draxler, Obmann des Modellbahnmuseums Mariazellerbahn. Trotz mehrwöchiger Einschränkungen kamen letztes Jahr über 200 Besucher. Umso mehr freut er sich, dass in Zukunft wieder größere Gästegruppen einen Stopp im Museum einlegen können.

Urlauber kommen großteils aus Niederösterreich, Wien und den angrenzenden Bundesländern. „Vor allem im Sommer werden wieder viele aus dem nahen Ausland anreisen“, prognostiziert Draxler. Darunter überwiegen Familien mit Kindern sowie Eisenbahnfreude. Er hofft, dass Kombitickets mit den NÖ Bahnen künftig noch stärker angenommen werden. Denn die Mariazellerbahn chauffiert ihre Gäste direkt zum Modellbahn-Museum.

Gastronomen wie Johann Weiß vom Steinschalerhof in Warth oder Petra Hofegger vom Voralpenhof in Frankenfels rechnen mit zahlreichen Übernachtungsgästen in den Sommermonaten. „Urlauber wollen das Tal über ein verlängertes Wochenende erkunden. Die Buchungslage schaut sehr gut aus“, freut sich Hofegger auf ihre Gäste, die aus Österreich und Deutschland kommen.

Dass Heimaturlaub im Trend liegt, weiß Johann Weiß. „Kurzfristige Stornomöglichkeiten der Busreiseunternehmen machen die Vorhersage schwierig“, meint er. Er glaubt, dass „viele spontan buchen werden.“

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.