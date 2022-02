Werkstatt am Alpenbahnhof: Neuer Glanz für alte Loks

Nachhaltigkeit ist der Schwerpunkt der Mariazellerbahn, aber nicht nur bei der neuen, modernen Himmelstreppe, sondern auch bei den alten Loks. Daher werden diese nun in akribischer Arbeit saniert.

„Der Bereich ,Infrastruktur und Fahrzeuge‘ ist uns ein echtes Herzensanliegen. Wir wollen stets ressourcenschonend agieren und das wertvolle Kulturgut auf Schiene für nachfolgende Generationen bewahren“, begründet Katharina Heider-Fischer, die Sprecherin der NÖ Bahnen.

Aktuell werden drei Lokomotiven in der Werkstatt am Alpenbahnhof aufgearbeitet und neu lackiert – eine Diesellok der Baureihe 2095 und zwei Elektroloks, die in weiterer Folge für den „Erlebniszug Ötscherbär“ eingesetzt werden.

Durch die Neuerrichtung der Niederösterreich Bahnen Betriebsstätte am Alpenbahnhof inmitten von St. Pöltens Eisenbahncluster können nun anspruchsvolle Generalüberholungen historischer Fahrzeuge komplett in Eigenregie durch die Werkstättenmitarbeiter durchgeführt werden. Als erstes Fahrzeug wurde ab Jänner 2020 die Diesellok V15 (ex ÖBB 2095.015) nach 59 Jahren im treuen Dienst einer umfangreichen Generalaufarbeitung unterzogen.

Heider-Fischer: „Die Baureihe V ist auf der Mariazellerbahn hauptsächlich im Bauzugdienst sowie bei Überstell- und Schulungsfahrten und im Verschub im Einsatz und stellt ein wichtiges Rückgrat für den innerbetrieblichen Verkehr dar. Die Loktype ist als Infrastrukturfahrzeug bestens geeignet und leistet auch als mittlerweile historisches Fahrzeug wertvolle Dienste.“ Die Voraussetzung, um technikhistorisches Erbe erhalten zu können, ist jedoch die präventive Instandhaltung.

Das Projekt V15 wurde im Jahr 2020 mit dem Ehrenpreis des österreichischen Bahnkulturpreises ausgezeichnet. Mittlerweile erstrahlt auch die – ebenfalls komplett aufgearbeitete – Lok V10 im neuen blauen Farbkleid und unterstützt die Infrastrukturfahrzeug-Flotte.

Und 2021 wurde die erste „Ötscherbärlok“ – die Elektrolok E10 – generalüberholt.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren