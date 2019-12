Zehn Jahre ist es her, dass die Pielachtalerin Tina anfing, sich ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge NÖ zu engagieren. „Meine Kinder waren groß und ich wollte etwas Gutes mit meiner Zeit bewirken.“ Wie all ihre Kollegen ist Tina den Anrufern aus Schutzgründen nur unter ihrem Vornamen bekannt.

Auch zu Weihnachten sind Mitarbeiter wie sie rund um die Uhr im Einsatz: Insgesamt 76 Freiwillige hören für die Telefonseelsorge der Diözese St. Pölten jeden Tag zu. „Besonders wichtig ist die Präsenz der Telefonseelsorge in den Abend- und Nachtstunden“, erzählt Leiterin Susanne Rasinger. Nach Mitternacht versteht sich die Telefonseelsorge als Krisennotruf: „Da geht es darum, die Menschen über die Nacht zu retten, bis zum Einschlafen zu begleiten – am nächsten Tag gibt es dann schon wieder viel mehr Hilfsmöglichkeiten.“ Eine Gesprächsdauer von zwanzig bis vierzig Minuten sei normal, erzählt Susanne Rasinger. Krisengespräche könnten mit Unterbrechungen auch bis zu vier Stunden dauern.

„Oft sprechen die Anrufenden erst über ein kleines Problem und kurz vor Beendigung des Telefonats folgt eine Schilderung, bei der einem fast die Luft wegbleibt“, berichtet Tina aus ihren Erfahrungen als Mitarbeiterin. Besonders in Erinnerung ist ihr etwa die Tochter, die aus Angst, ihre Mutter könnte betrunken Selbstmord begehen, die Schule schwänzte. Oder die in manchen Familien herrschende Sprachlosigkeit: „Ein Mädchen dachte, seine Mutter stirbt, da es die monatliche Regelblutung für eine schwere Krankheit hielt.“

Einmal, sagt Tina, habe der Mann am anderen Ende der Leitung mit Selbstmord gedroht. „Er hat gesagt, er will sich in den Schnee legen und erfrieren – ich war so erleichtert, dass es erst September war und 18 Grad hatte.“ Einsamkeit ist für den größten Teil der Anrufer der Auslöser für eine Kontaktaufnahme bei der Telefonseelsorge. In der dunklen Jahreszeit ist das Anrufaufkommen verstärkt.

„Erwartungen werden oft enttäuscht“

Weihnachten selbst sei aber „relativ entspannt“, sagt Leiterin Susanne Rasinger, „da kommen Dankesanrufe.“ Los gehe es erneut ab dem 26. Dezember. „Nach Weihnachten sind dann Familienthemen sehr intensiv“, sagt Tina, „jeder geht in das Fest mit Erwartungen, die oft enttäuscht werden“. Damit umzugehen fällt durch Reden leichter: „Die Menschen kriegen das wirklich mit, dass man zuhört.“