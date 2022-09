Teuerungen auch in Gastronomie: „Es wird spannend“

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle am Samstag, 10. September

Nach coronabedingt schwierigen Jahren spielen auch die Teuerungen nicht in die Karten der Gastronominnen und Gastronomen. Gäste schauen vermehrt auf ihr Geld, auch beim Essengehen. Betreiberinnen und Betreiber von Gast- und Kaffeehäusern im Tal treffen daher entsprechende Maßnahmen, um den Bedürfnissen der Gäste gerecht zu bleiben. Beim Thema Stromsparen zeigen sich einige bereits als Vorreiter.

Renate Grünberger vom Restaurant „San Marino“ in Ober-Grafendorf bringt die derzeitige Problematik auf den Punkt: „Die massive Energiepreissteigerung macht künftiges Heizen mit Gas nicht mehr leistbar.“ Um Kosten zu sparen, steigt die Wirtin nun auf Fernwärme um. „Wir heizen ab Winter mit Hackschnitzel und zusätzlich installieren wir eine Photovoltaikanlage“, berichtet sie. Nicht nur die Preise für Lebensmittel steigen rasant, zudem kommen Lieferschwierigkeiten von Lieferanten hinzu. Qualität, Regionalität sowie Service will die Wirtin jedoch auf hohem Niveau halten. „Deswegen müssen auch wir unsere Preise für Speisen und Getränke etwas erhöhen.“ Trotz der derzeitigen Situation blickt Grünberger positiv in die Zukunft. Der Zusammenhalt ihres Teams und der Rückhalt ihrer Gäste seien enorm, trotz notwendiger Preisanpassungen. „Ich bin sehr dankbar, dass unsere Kunden die Qualität unserer Speisen und unser Service so schätzen“, berichtet die Wirtin, die mit Feiern bis Oktober ausgebucht ist. Sie denkt, dass Leute in Zukunft weniger Essengehen werden, dafür mit Bedacht das Lokal auswählen.

Dem Energiepreis-Boom entgegenwirken, das schafft Familie Hofegger mit ihrem Gasthaus „Voralpenhof“ in Frankenfels. Der Betrieb, mit Gastwirtin Petra Hofegger, produziert mittels Kleinwasserkraftwerk selbst Strom. Mit zusätzlicher Photovoltaikanlage ist die Gaststätte praktisch autark.

Im Sommer verkaufte Renate Heiß kiloweise Eis in ihrem Kulturcafé in Frankenfels. Wie es im Winter weitergehen wird, ist die Betreiberin gespannt. Foto: Kulturcafé

Bierpreis ist ums Doppelte gestiegen

Preiserhöhungen auf Getränke und Lebensmittel spürt der Betrieb dennoch. „Der Einkaufspreis von Bier und Kaffee ist ums Doppelte gestiegen. Da müssen auch wir ein wenig den Preis anpassen“, berichtet die Chefin. Gäste haben jedoch Verständnis für die Änderungen. „Zurzeit läuft’s bei uns super. Wir sind vom Personal her und auch von den Gästen gut ausgelastet“, freut sich die Gastwirtin. Diesen positiven Aspekt führt Hofegger auf die Qualität der Speisen zurück. „Qualität wird bei uns immer an erster Stelle stehen“, versichert sie. Zudem will sie mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten und bodenständiger Kost weiterhin punkten.

„Ich habe die Preise noch nicht gehoben“, erzählt Christiane Grasl, Pächterin der Eibeck Alm in Frankenfels. Momentan sei noch alles in Ordnung und sie käme gut über die Runden. Sie hofft aber, dass auch künftig die Alm als Tagesziel genutzt wird, Wanderer einen Stopp einlegen und ihre „Schmankerl“ genießen. „Sonst wird es kritisch, für mich und die gesamte Gastro“, stellt sie fest.

Die Unzufriedenheit der Menschen bekommt Renate Heiß, Betreiberin des Kulturcafés in St. Margarethen, zu spüren. Leute jammern immer mehr wegen den Teuerungen, bemerke sie. „Den Sommer über lief mein Café spitze, auch der Eisverkauf. Ob das über den Winter so bleibt, wird spannend“, blickt sie durchwachsen in die Zukunft. Sie befürchtet, dass alle beim Essengehen einsparen werden. „Für viele wird sich der Besuch im Kaffeehaus bald nicht mehr ausgehen.“

