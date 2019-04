„Es muss eine unglaubliche Phase in Ihrem Leben gewesen sein“, sagt der Richter zu einem 39-Jährigen aus einer Pielachtal-Gemeinde. „Ich bin unter Druck gestanden“, antwortet dieser im Prozess am Landesgericht. Seiner Ehefrau soll er mit dem Umbringen und auch mit Brandstiftung gedroht haben. Ohrfeigen soll er einem seiner Kinder regelmäßig bis zu fünf Mal in der Woche verpasst haben.

„Ohne etwas schönreden zu wollen, der Angeklagte wird sich teilweise geständig verantworten, er hat über das Ziel hinausgeschossen. Er weiß, dass er etwas falsch gemacht hat, will sein Leben in richtige Bahnen bringen“, sagt der Verteidiger des Pielachtalers im Eingangsplädoyer. Ob der Angeklagte eines seiner Kinder geschlagen hat?

„Ich habe ihm ein paar Mal eine auf die Finger g’haut, wenn es extrem aufgedreht war, wenn es in die Steckdose gegriffen oder die Herdplatte aufgedreht hat. Das war aber nicht ständig, nicht täglich. Es ist ein paar Mal passiert, bis es verstanden hat“, erzählt der Angeklagte.

„Auf die Finger hauen, ist aber auch nicht okay. Jede Form von Misshandlung als Erziehungsmaßnahme ist verboten.“ Richter

Dem Kleinkind Ohrfeigen verpasst zu haben, gibt er nicht zu. „Auf die Finger hauen, ist aber auch nicht okay. Jede Form von Misshandlung als Erziehungsmaßnahme ist verboten“, sagt der Richter. „Das weiß ich, aber ich wollte nicht, dass das Kind in Gefahr kommt“, erklärt der 39-Jährige. Wie es reagiert hat? „Es war erschrocken. Ich habe nie fest hingeschlagen, es war nur leicht.“ Mit der Erziehung überfordert habe er sich nicht gefühlt.

Von einem Martyrium berichtet die ehemalige Ehefrau bei einer kontradiktorischen Einvernahme. „Er war überfordert, hat in der Kindererziehung den Kochlöffel ausgepackt“, sagt sie. Und: „Er hat gesagt, dass er das Kind mit dem Polster ersticken wird.“

Um Milde bittet der Verteidiger des 39-Jährigen. „Mittlerweile ist mein Mandant geschieden. Die Besuchsrechte für die Kinder sind geregelt. Er zahlt Alimente und absolviert bereits ein Antigewalttraining“, erklärt der Rechtsanwalt. „Da kann man normal mit jemanden über alles reden, das ist eine super Sache“, fügt der 39-Jährige hinzu.

„Wenn man ein Kleinkind auf die Finger schlägt, ist das Gewalt.“

Strenge fordert die Anklägerin: „Wenn man ein Kleinkind auf die Finger schlägt, ist das Gewalt.“

Für den Pielachtaler setzt es wegen gefährlicher Drohung, Nötigung und Quälens einer minderjährigen Person 1.800 Euro unbedingte Geldstrafe sowie neun Monate bedingt verhängte Freiheitsstrafe. Das Antigewalttraining muss er fortsetzen und 100 Euro an das misshandelte Kind bezahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.