Die fünfte Auflage der Tut-Gut Wanderbroschüre „Niederösterreich erwandern“ ist kürzlich erschienen. Darin enthalten sind zudem die neun Tut-Gut Wanderwege im Pielachtal, die sich in den Gemeinden Kirchberg, Rabenstein und Frankenfels befinden.

Unter dem Motto „Natur entdecken, Gesund bewegen“ gibt es in NÖ 65 Tut-Gut Wanderwege für die ganze Familie mit 190 unterschiedlichen Routen und 1.300 km Streckenlänge. Neun Wege davon führen durch die drei Gemeinden des Dirndltales. Jeweils drei Routen verschiedener Länge gibt es in Kirchberg, Rabenstein und Frankenfels. Tourismusobmann Gerhard Hackner berichtet: „Die Wanderbroschüre informiert über die Distanz, Gehzeit und Schwierigkeitsgrade der Wanderrouten, enthält Tipps zu Gesundheits-, Ernährungs- und Ausrüstungsfragen sowie über die Wanderwirte in der Region. Zu empfehlen ist auch das Bahnwandern, also die Anreise mit der Mariazellerbahn.“

Mehr Infos zu den Wanderungen und der Anreise mit der Bahn gibt es unter www.noetutgut.at und www.mariazellerbahn.at