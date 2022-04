Verkostung in Kirchberg: Produkte mundeten

Werbung

Wer produziert den besten Most-, Schnaps- oder das schmackhafteste Brot? Das war Thema der Verkostung der Landjugend Bezirk Kirchberg im Heurigenlokal der Familie Pfeiffer in Kirchberg.

Die Betreuungslehrer der landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra, Karl Hofecker und Leopold Stuphann, führten durch die Verkostung. „Es gab rund 45 Verkoster“, berichtet Bezirkslandjugendleiterin Anja Zöchling. Beim Most ging der erste Platz an die Familie Mühlbacher aus Kirchberg, der zweite Platz an die Familie Gonaus, ebenfalls aus Kirchberg. Auch am dritten Rang rangierten mit der Familie Kollermann Kirchberger.

Beim Schnaps dominierten ebenso auf Platz eins und zwei mit den Familien Kollermann und Fuxsteiner Kirchberger, gefolgt von der Familie Humpelstetter aus Hofstetten-Grünau. Die Familie Patscheider aus Hofstetten-Grünau überzeugte mit ihrem Brot, gefolgt von der Familie Heindl aus Rabenstein und der Familie Falkensteiner aus Kirchberg.

