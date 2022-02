Vorsicht Autofahrer! Die Amphibien wandern wieder

In den ersten Frühlingswochen machen sich auch im Pielachtal die Amphibien auf den Weg zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen.

An sechs Querungsstellen im Ausgabengebiet wird mit der Zaun-Kübel-Methode gearbeitet, um den sicheren Weg zum Laichgewässer zu ermöglichen. So wandern die Tiere etwa in Haag-Rammersdorf, queren in den Bereichen Tradigist und Kirchberg die B39 und sind auch in der Sois anzutreffen.

In Österreich sind alle Amphibienarten aufgrund der Zerschneidung ihrer Lebensräume und dem Verlust von geeigneten Laichbiotopen bedroht. „Wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, dass sich so viele Freiwillige für den Artenschutz engagieren und Amphibien retten“, freut sich Margit Gross, Geschäftsführerin des Naturschutzbundes NÖ.

Die Amphibien wandern zu unterschiedlichen Zeiten, aber vor allem an regnerischen, lauen Abenden. Daher appelliert der Naturschutzbund an alle Autofahrer, entlang von Amphibienstrecken vorsichtig zu fahren, die Geschwindigkeit zu reduzieren und auf Tiere sowie Streckenbetreuer Rücksicht zu nehmen.

Schon seit 2009 arbeitet der Naturschutzbund NÖ zusammen mit der Abteilung Straßenbetrieb und der Abteilung Naturschutz des Landes am Projekt „Amphibienschutz an NÖs Straßen“.

Finanziert wird es aus Mitteln der Ländlichen Entwicklung von EU und Land Niederösterreich.

