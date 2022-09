Waren es Sammler? Oder Täter, die es auf Aluminium abgesehen haben? Vielleicht war es einfach ein dummer Streich?

Noch tappt die Polizei im Dunkeln. Unbekannte entwendeten im Pielachtal Ortstafeln und Verkehrszeichen, ein Tatort lag außerhalb des Tals, in Wilhelmsburg.

Fein säuberlich abmontiert

Die Unbekannten hatten sämtliche Hinweisschilder fein säuberlich mit geeigneten Werkzeugen abmontiert. Die Diebstähle ereigneten sich zwischen 16. September und 20. September. So verschwanden sieben Ortstafeln in Wilhelmsburg, Aigelsbach, Waasen, Kammerhof, Dietmannsdorf, weiters zwei Wegweiser, drei Gefahrenzeichen und zwei Zusatztafeln. Die Polizei hat in Abstimmung mit der Straßenmeisterei die Tatorte rekonstruiert. So bekam in der Grubtalstraße in Wilhelmsburg eine Ortstafel Beine, weitere Ortstafeln verschwanden in Dietmannsdorf, Waasen, Weinburg, Aigelsbach sowie die Hinweisschilder Abzweigung Öd oder Plambach.

Polizei bittet um Hinweise

Außerdem entwendete der Dieb diverse Verkehrszeichen und Hinweisschilder, darunter mit der Aufschrift „Achtung, Tiere“, „Achtung, Kinder“, „Baustelle“, „Steinschlag“, „Radfahrer queren“, „Baustelle“ und „Fahrbahnverengung“ sowie die Geschwindigkeitsbeschränkungstafeln für Tempo 30, Tempos 50 oder 70. Ähnlich gelagerte Fälle gab es nicht, sachdienliche Hinweise sind an die nächste Polizeidienststelle erbeten.

