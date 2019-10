Regionen stehen im harten Wettbewerb um Betriebe, Einwohner, Gäste, Kunden und nicht zuletzt auch um Wahrnehmung – so auch das Pielachtal. Gemeinsam wollen die Unternehmer dem Druck aus den umliegenden Regionen standhalten. Zum zweiten Wirtschaftstreffen kamen deshalb rund 40 Wirtschaftstreibende aus der Region.

„Die Kleinregion möchte mit den Unternehmern der Region eine Digitalisierungsstrategie für den Lebens- und Wirtschaftsraum Pielachtal erarbeiten, damit auch kleine Unternehmen die Chancen des digitalen Wandels optimal für sich nutzen können.“, erklärte Kurt Wittmann, Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft. Im ersten Schritt sollen die Unternehmen über eine gemeinsame Plattform sichtbar gemacht werden. Unter der Marke „Wirtschaftsregion Pielachtal“ sollen zukünftig alle Unternehmen der Region auf der Wirtschaftswebsite an einem Strang ziehen.

Interessierte Unternehmen können sich im Regionalbüro (regionalbuero@pielachtal.at) erkundigen und anmelden. In nächsten Arbeitsgruppentreffen wird an weiteren Digitalisierungsmaßnahmen in der Region gearbeitet.