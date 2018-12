Zum Jahresausklang darf für viele auch das Feuerwerk nicht fehlen. Besonders auf der Rabensteiner Gemeindewebseite wird aber darauf hingewiesen, dass Böller ab der Klasse FF 2 auf dem Gemeindegebiet nicht entzündet werden dürfen. „Leider hält sich kaum jemand daran, aber vielleicht kann man doch einige so davon abhalten“, hofft Bürgermeister Kurt Wittmann. Schließlich erzeugen Feuerwerke eine enorme Feinstaubbelastung, durch Feuerwerke werden große Mengen an Schwermetallpartikeln – wie Strontium, Arsen, Blei oder Cäsium – freigesetzt.

Auf die „enormen Umweltschäden“ weist auch FP-Gemeinderat Wilhelm Weinmeier aus Kirchberg hin. Zu CO und Feinstaub kommen noch Tonnen an Müll, die auf den Feldern und in den Gärten landen, gibt er zu denken. „Ich schlage vor, statt der Silvesterknallerei lieber den Betrag zu spenden an unsere Rettung, die Feuerwehr oder ,Licht ins Dunkel’“, so Weinmeier, der er ist überzeugt, dass der Klimawandel nicht mehr zu leugnen ist und dringend weniger Kohlendioxid erzeugt werden soll.

Veranstaltungen im Tal

Hofstetten-Grünau : Vor-Silvesterparty am 29. Dezember ab 18 Uhr beim BGZ Parkplatz gefeiert.

Weinburg: Café Gmiadlich Punschhütte am 31. Dezember ab 17 Uhr.

St. Margarethen: Silvesterfeier im Kulturcafé bis 20 Uhr. Silvestertreff um Mitternacht am Handlkreuz mit Fackeln und Laternen.

Frankenfels : SPÖ-Silvesterstandl ab 15 Uhr.