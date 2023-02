Zwei schwere Forstunfälle: Ein Mann tot, der andere schwer verletzt

Wie gefährlich Waldarbeiten sind, zeigte sich wieder am Samstag im Pielachtal. Da ereigneten sich gleich zwei schwere Forstunfälle.

Besonders tragisch endete jener in Mainburg (Hofstetten-Grünau). Dort führte ein Ober-Grafendorfer alleine Waldarbeiten durch. Beim Umschneiden eines Baums passierte das Unglück. Der 54-Jährige hatte bereits den Fällschnitt an einer 15 Meter hohen Buche durchgeführt. In diesem Moment brach der Stamm ein paar Meter oberhalb der Schnittstelle ab. Ein Teil des Stammes schnellte zurück und traf ihn im Brustbereich. Dabei wurde der Mann rund drei Meter weggeschleudert. Zufällige vorbeikommende Spaziergänger fanden ihn unter dem Baum eingeklemmt vor und verständigten den Notruf. Dennoch: Trotz aller Reanimationsversuche des ASBÖ Rabenstein und der Mannschaft des Notarzthubschraubers „Christophorus 2“ gab es für den Landwirten keine Rettung mehr. Er verstarb an der Unfallsstelle. Die Mannschaft der Feuerwehr Hofstetten-Grünau transportierte ihn mit der Korbschleiftrage ab.

Ein weiterer schwerer Forstunfall hatte sich bereits gegen 8.45 Uhr in Dietmannsdorf (Weinburg) ereignet. Dort führte ein Einheimischer Waldarbeiten am Grundstück seines Nachbarn durch. Der 50-Jährige war gerade dabei, eine morsche Esche zu fällen. Plötzlich näherte sich der Grundbesitzer. Der herabfallende Stamm traf den 79-Jährigen im Beinbereich und verletzte ihn schwer. Die Rettung brachte ihn nach der Versorgung durch den Notarzt ins Universitätsklinikum St. Pölten. Der 50-Jährige blieb unversehrt.

