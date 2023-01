Pielachtaler (38) verunglückte beim Tauchen im Attersee (OÖ) tödlich

Werbung

Im Alleingang unternahm ein 38-jähriger Mann aus dem Pielachtal am Dienstag einen Tauchgang am Tauchplatz in Steinbach am Attersee. Laut bisherigen Erhebungen der LPD Oberösterreich dürfte der Mann bis in eine Tiefe von etwa 100 Meter getaucht sein und dann aus unbekannter Ursache einen Notaufstieg durchgeführt haben.

Den reglos im Attersee treibenden Körper entdeckten Passanten gegen 15 Uhr und alarmierten die Rettung. Die Wasserrettung, ein Boot der FF Unterach, sowie ein Taucher der FF Steinbach am Attersee begannen unverzüglich mit der Bergung. Trotz Reanimation durch den Notarzt konnte bei dem Taucher nur mehr der Tod festgestellt werden.

