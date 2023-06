Pater Leonhard Obex in Loich verabschiedet

Im Rahmen des Frohnleichnamfestes verabschiedete sich Pater Leonhard Obex von der Pfarre Loich, denn wie bereits berichtet, verlässt Obex die Pfarrgemeinschaft zur göttlichen Barmherzigkeit Pielachtal als Pfarrer. Bürgermeister Anton Grubner und Vizebürgermeister Alfred Mühlbacher bedankten sich für die jahrelange gute Zusammenarbeit von Pfarre und Gemeinde. Sie überreichten dem Pater eine Dankes- und Anerkennungsurkunde, sowie eine Münze der Gemeinde Loich.

Die Loicher Ministrantinnen und Ministranten wissen, dass die Pfarre Loich immer ein Lieblingsplatz von Pater Leonhard war. Darum übergaben sie einen „neuen Lieblingsplatz“ zum Mitnehmen in seine neuen Pfarren. Stellvertretend für die Pfarre dankte Irmgard Kuchar für den seelsorglichen Dienst in den vergangenen 13 Jahren. Sie betonte, dass Pater Leonhard immer wieder bemüht war gemeinsame Akzente für alle Pfarren zu setzten, und dabei aber alle in ihrer Selbstständigkeit unterstützte. Pater Leonhard betonte, dass nicht nur heute, wenn Christus in der Monstranz durch den Ort getragen wird, er den Mittelpunkt und das Zentrum des christlichen Glaubens sein und bleiben soll. Denn nur so werde bei allen Veränderungen auch ein gutes Miteinander und ein lebendiges Pfarrleben erhalten bleiben.