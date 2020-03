42 Jahre lang war Johanna Datzreiter als Ordensschwester der Kongregation der Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens in Liberia tätig – und hat die Ebola-Epidemie ab 2014 dort hautnah miterlebt. Mittlerweile ist sie zurück in Österreich und lebt in Wien. Die NÖN hat sie zu ihren Gedanken rund um die aktuelle Situation und um das Coronavirus befragt.

„Ich finde die Maßnahmen, die in Österreich aktuell gesetzt werden, vernünftig“, sagt Johanna Datzreiter, „aber mit Ebola ist das Coronavirus überhaupt nicht zu vergleichen, es ist viel weniger dramatisch“. Zur Info: Bis zu 90 Prozent der Ebola-Fälle verlaufen tödlich, während man beim Coronavirus derzeit von einer Sterblichkeit von drei Prozent ausgeht.

Noch einen weiteren Unterschied beschreibt die Ordensschwester als gravierend: „Österreich ist vorbereitet, obwohl es sich jetzt um eine Weltkrise handelt. Die Menschen können froh sein, dass in dieser Situation alles da ist, was sie brauchen – das ist in anderen Ländern überhaupt nicht gegeben.“

Mehrere Monate lebte sie in Liberia aufgrund der Ebola-Katastrophe abgeschottet wie in einem Ghetto: „Wir haben Reispäckchen aus Amerika geliefert bekommen, mit getrocknetem Gemüse und Sardinen. Manche Schwestern wollten nicht einmal das Gemüse aus dem Garten essen, da man damals noch nicht wusste, woher die Krankheit stammt.“

Besondere Herausforderung sei gewesen, die Menschen in Afrika davon abzuhalten, sich in der Ebola-Katastrophe gegenseitig beizustehen: „Es war sehr schwierig, den Menschen klarzumachen wie gefährlich es für sie ist, ihre kranken Verwandten zu besuchen. Denn ein Afrikaner lässt seine Familie nicht im Stich.“

Für Europa sei dies nun „eine Erfahrung“, sagt Johanna Datzreiter, „dass man nicht alles planen kann.“ „Aber“, wiederholt sie„; man ist gut vorbereitet.“