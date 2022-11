Abschied der Stonefielders

Gleich drei Auftritte lieferte sich die Kabarettgruppe am Wochenende in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf. Obmann Thomas Flatschacher und seine Spaßvögel hatten ein buntes Programm ausgeheckt – von Playback und Live-Gesang über Kabarett bis hin zu einer Klo-Tanznummer. Die St. Georgener verabschiedeten sich mit einem würdigen Spektakel von ihrem Publikum.

