Ober-Grafendorfer bei Oldtimer-Ausfahrt mit dabei

Die ehemaligen Mitarbeiter des Autohaus Piermayr - Johann Gram, Herbert Bedenhammer und Christian Hainzl aus Ober-Grafendorf - mischen bei der diesjährigen „Piermayr-Oldie“-Ausfahrt mit. Das traditionelle Treffen geht am Sonntag, 6. August, ab 8.30 Uhr über die Bühne. Treffpunkt ist am Spar-Parkplatz in Prinzersdorf. Dort gibt es auch die Möglichkeit, alle Oldtimer zu besichtigen.

„Das Besondere an unserem Treffen ist, dass wir auch Modelle aus den 40er und 50er Jahren haben“, erzählt Johann Gram. Er nimmt mit einem Fiat 600 D teil, Bedenhammer fährt mit einem Triumph TR 6 aus dem Jahr 1969 und Hainzl mit einem Rover 1968.

Nach dem Treffen geht die Ausfahrt nach Maria Taferl, sowie nach Artstetten, bevor die Heimreise wieder angetreten wird.