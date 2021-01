Der gebürtige Frankenfelser Daniel Wurzenberger aus Eschenau hat das Areal rund um die ehemalige „Sehnsucht“ in der Pielachtaler Gemeinde Hofstetten-Grünau gepachtet (die NÖN berichtete). Die NÖN befragte ihn über seine Pläne für das Areal und was ihn am Camping so begeistert.

NÖN: Wie sind Sie auf die Pachtmöglichkeit aufmerksam geworden?

Daniel Wurzenberger: Als gebürtiger Pielachtaler war ich öfter baden dort. Da ich auch begeisterter Camper bin und die Gemeinde das Areal verkaufen wollte, dachte ich mir, dass aufgrund der tollen Lage, ein Campingplatz eine gute Idee wäre.

Wie wird das Konzept„Camping“ aussehen?

Start ist voraussichtlich am 1. April. Geplant ist ein naturnaher Campingplatz mit rund 20 Parzellen vorwiegend am Teichufer, erste Reihe fußfrei. Diese sind für Reisemobile, Wohnwägen und Familienzelte gleichermaßen geeignet. Dauercamping gibt es bei uns nicht. Einige mietbare Tipi-Zelte werden das Angebot ergänzen. Bei uns findet man keinen Luxusplatz mit Fulltime-Animation, sondern echtes Campingflair in familiärer Atmosphäre. Wir freuen uns auf Campingbegeisterte jeder Altersgruppe, die ganz nach dem Motto „Natur genießen, Seele baumeln lassen“ ihren Urlaub bei uns im schönen Dirndltal verbringen möchte.

Geplant ist ein naturnaher Campingplatz mit rund 20 Parzellen vorwiegend am Teichufer, erste Reihe fußfrei

Neben dem Camping soll es auch die Möglichkeit zum Fischen geben. Wie darf man sich das vorstellen?

Gemeinsam mit dem Fischereiverband soll es eine Kooperation geben. Es gibt eine gewisse Anzahl an Karten. Es sind auch Tageskarten im Gespräch. Je nach Situation soll es spätestens Anfang April losgehen.

Wie wollen Sie es mit dem Baden handhaben?

Grundsätzlich wird es, so wie bisher, einen öffentlichen markierten Zugang geben. Das Betreten ist kostenlos, aber auf eigene Gefahr. Das Badevergnügen wird von Juni bis August ermöglicht.

Gibt es Pläne bezüglich derGastronomie?

Ich bin mit einigen Interessenten im Gespräch. Mit Corona ist es aber noch zu früh, um konkret zu werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass es funktionieren wird.

Stehen am Areal Umgestaltungsarbeiten an?

Es wird eine Zufahrt gestaltet. Im Gebäude wird der Sanitärbereich komplett erneuert. Dabei soll es Duschen, Toiletten und behindertengerechte Einrichtungen geben.

Was begeistert Sie so an dieser Anlage?

Mir gefällt besonders die heimelige Atmosphäre. Die Nähe zur Pielach und zum Naturgewässer ist ebenfalls ausschlaggebend. Die Schönheit und Ruhe sind ebenfalls ein entscheidender Punkt für mich gewesen.

Was gefällt Ihnen am Camping?

Seit mehr als 20 Jahren bin ich begeisterter Camper. Mir gefällt, dass man machen kann, was man möchte. Es ist die Freiheit, die man dabei hat. Man muss sich keine Gedanken machen, wann man isst oder man baden geht. Je nach fahrbarem Untersatz kann ich auch flexibel den Ort wechseln.

Ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Einheimische und regionale Gäste das „Pielachtal Camping“ besuchen würden

Was wünschen Sie sich fürdie Zukunft?

Ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Einheimische und regionale Gäste das „Pielachtal Camping“ besuchen würden. Man sollte die Natur vor der Haustüre schätzen. Schließlich ist es hier genauso schön wie in der Ferne. Ein Spielplatz wird in Zukunft gestaltet. Das ganze Areal soll familienfreundlich werden. Familien sollen hier schöne Tage verbringen können. Ich arbeite hierbei mit der Gemeinde eng zusammen.