Daheim bis ins hohe Alter: Gedesag-Wohnprojekt in Hofstetten-Grünau

Daheim wohnen bis in hohe Alter: Diesen Wunsch haben viele, doch nicht jedem ist dies möglich, weil er zu Hause nicht die Gegebenheiten hat, adäquat versorgt und gepflegt zu werden. Oft mangelt es an Barrierefreiheit oder es ist zu wenig Platz, um eine Wohnmöglichkeit für eine 24-Stunden-Pflege zu schaffen.

Die gemeinnützige Donau-Ennstaler-Siedlungs-Aktiengesellschaft plant daher auf Betreiben der Marktgemeinde Hofstetten-Grünau im Zentrum von Hofstetten-Grünau eine Anlage für begleitetes Wohnen.

„Uns ist einfach wichtig, dass unsere Bürger möglichst lange daheim in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können.“ Bürgermeister Arthur Rasch

Auf der neu geschaffenen Parzelle in der Färbergasse in ruhiger Grünlage sollen zwölf Wohnungen entstehen. Das Grundstück für das Projekt haben die GEDESAG und die Gemeinde von der Familie Kaya erworben.

Am Freitag fand dazu eine Begehung von Bürgermeister Arthur Rasch und GEDESAG-Vertretern statt. „Uns ist einfach wichtig, dass unsere Bürger möglichst lange daheim in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können und nicht, weil es an Betreuung oder Möglichkeiten mangelt, zwingend in ein Pflegeheim umziehen müssen“, begründet Bürgermeister Arthur Rasch das Wohnprojekt, dessen erste Planung vor rund zwei Jahren begonnen hat.

Die neue Wohnhausanlage wird natürlich barrierefrei, die Wohnungsgröße liegt zwischen 45 und 65 Quadratmetern und es gibt einen Gemeinschaftsraum für die Bewohner. Außerdem sehen die Wohnungen ein Zimmer für eine 24-Stunden-Pflegekraft bei Bedarf vor.

Es können aber auch mobile Pflegeassistenten zu den Bewohnern kommen. Ob diese vom Hilfswerk, der Volkshilfe oder Caritas sein werden, steht noch nicht fest. Gespräche mit den einzelnen Organisationen werden aber, sagt Rasch, jetzt geführt.

Baustart für das Projekt „Betreutes Wohnen“ ist das Frühjahr 2023. Anfang 2024 soll die Anlage fertig sein. Raum für einen zweiten Wohnblock ist vorhanden. Nähere Informationen gibt es unter www.gedesag.at . „Interessenten können sich bereits jetzt vormerken lassen“, sagt Rasch.

